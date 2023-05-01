Более 300 случаев самовольного захвата чужих земель выявили инспекторы прикамского Росреестра

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Управление Росреестра по Пермскому краю поступают обращения жителей Прикамья о самовольном занятии соседями земельных участков путем размещения на них различных построек.Под самовольным занятием земель понимается незаконное пользование чужим земельным участком без согласия собственника этого участка. С начала года инспекторы регионального Управления Росреестра выявили 314 случаев самовольного занятия земельных участков и направили владельцам этих участков предостережения о недопустимости нарушений и их устранении.Как правило, люди самовольно размещают строения, например, гаражи, сараи, на муниципальной земле либо выходят за границы своих участков и занимают часть соседних участков.При явном нарушении земельного законодательства граждане могут обратиться с соответствующим заявлением в контрольный орган - Управление Росреестра по Пермскому краю, или в администрацию по месту нахождения объекта недвижимости. Органы местного самоуправления обладают полномочиями, аналогичными полномочиям Росреестра, за исключением права на возбуждение дел об административных правонарушениях.Однако в настоящее время постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» установлен запрет на проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий, а также определен ограниченный перечень оснований для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий во взаимодействии с контролируемым лицом.Без взаимодействия с контролируемым лицом допускается проведение таких контрольных (надзорных) мероприятий, как наблюдение и выездное обследование. При этом данные мероприятия не предусматривают выдачу предписания по устранению нарушения, а также возбуждение дел об административных правонарушениях.Чтобы не стать нарушителем, необходимо размещать строения в границах территории участка в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, либо оформить права на дополнительный участок.Если собственник не знает точных границ участка, содержащихся в ЕГРН, то необходимо обратиться к кадастровому инженеру для проведения кадастровых работ. В целях разрешения вопроса по оформлению прав на дополнительный земельный участок собственник может обратиться в орган местного самоуправления.Жители Прикамья могут самостоятельно проверить правильность использования земельного участка с помощью интерактивного сервиса «Добросовестный землепользователь», который размещен по ссылке https://zpol.permkrai.ru, и вовремя принять меры по устранению нарушения.