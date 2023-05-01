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Более 300 случаев самовольного захвата чужих земель выявили инспекторы прикамского Росреестра

13.02 Среда, 3 мая 2023
Пермский край: новости дня
В Управление Росреестра по Пермскому краю поступают обращения жителей Прикамья о самовольном занятии соседями земельных участков путем размещения на них различных построек.

Под самовольным занятием земель понимается незаконное пользование чужим земельным участком без согласия собственника этого участка. С начала года инспекторы регионального Управления Росреестра выявили 314 случаев самовольного занятия земельных участков и направили владельцам этих участков предостережения о недопустимости нарушений и их устранении.

Как правило, люди самовольно размещают строения, например, гаражи, сараи, на муниципальной земле либо выходят за границы своих участков и занимают часть соседних участков.

При явном нарушении земельного законодательства граждане могут обратиться с соответствующим заявлением в контрольный орган - Управление Росреестра по Пермскому краю, или в администрацию по месту нахождения объекта недвижимости. Органы местного самоуправления обладают полномочиями, аналогичными полномочиям Росреестра, за исключением права на возбуждение дел об административных правонарушениях.

Однако в настоящее время постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» установлен запрет на проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий, а также определен ограниченный перечень оснований для проведения внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий во взаимодействии с контролируемым лицом.

Без взаимодействия с контролируемым лицом допускается проведение таких контрольных (надзорных) мероприятий, как наблюдение и выездное обследование. При этом данные мероприятия не предусматривают выдачу предписания по устранению нарушения, а также возбуждение дел об административных правонарушениях.

Чтобы не стать нарушителем, необходимо размещать строения в границах территории участка в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРН, либо оформить права на дополнительный участок.

Если собственник не знает точных границ участка, содержащихся в ЕГРН, то необходимо обратиться к кадастровому инженеру для проведения кадастровых работ. В целях разрешения вопроса по оформлению прав на дополнительный земельный участок собственник может обратиться в орган местного самоуправления.

Жители Прикамья могут самостоятельно проверить правильность использования земельного участка с помощью интерактивного сервиса «Добросовестный землепользователь», который размещен по ссылке https://zpol.permkrai.ru, и вовремя принять меры по устранению нарушения.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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