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Прикамский Роскадастр обработал около миллиона запросов сведений о недвижимости

11.49 Вторник, 2 мая 2023
Пермский край: новости дня
В первом квартале 2023 года специалисты Прикамского Роскадастра обработали 988 тысяч запросов о предоставлении сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). При этом доля запросов от физических и юридических лиц составила около 50%. Оставшиеся запросы поступили от государственных учреждений.

Самыми востребованными из предоставляемых документов стали выписки. Так, за указанный период запрошено 500 тысяч выписок из ЕГРН об объекте недвижимости, более 130 тысяч выписок о переходе прав на объект недвижимости и свыше 110 тысяч – об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.

Наименее востребованной оказалась выписка о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных образований и населенных пунктов. В течение трёх месяцев её заказали всего 6 раз.

«ЕГРН включает в себя сведения о правообладателях, различных технических характеристиках недвижимости, кадастровой стоимости, ограничениях и обременениях, правоустанавливающих документах и многие другие сведения, необходимые участникам рынка недвижимости. Сведения ЕГРН используются физическими и юридическими лицами при проведении сделок с недвижимостью, кадастровыми инженерами для проведения кадастровых работ, нотариусами в ходе оформления наследства», – отмечает Елена Тимшина, заместитель директора филиала публично-правовой компании Роскадастр по Пермскому краю.

Заказать выписку и другие документы, содержащие сведения ЕГРН, можно через портал Госуслуг или через личный кабинет Росреестра. Документы в бумажном виде можно получить в офисах МФЦ. По закону срок предоставления выписки - не более 3 рабочих дней со дня получения запроса. Электронные выписки почти всегда приходят в тот же день.

С 1 марта 2023 года сведения о правообладателе недвижимого имущества предоставляются только в выписках из ЕГРН, запрашиваемых самим правообладателем или государственными органами (Федеральный закон от 14.07.2022 № 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О персональных данных»).

При необходимости получения таких сведений покупателями недвижимости и другими заинтересованными лицами правообладатель недвижимости может открыть доступ к своим персональным данным, направив соответствующее заявление в Росреестр.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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