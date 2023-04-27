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В Прикамье судебные приставы принудительно госпитализировали больных туберкулезом

10.35 Вторник, 2 мая 2023
Пермский край: новости дня
Судебные приставы принудительно доставили больных туберкулезом в специализированные медучреждения.

Открытая форма социально опасного заболевания была выявлена у 65-летнего жителя Дзержинского района г. Перми. В обязательном порядке мужчина должен был пройти лечение, но в стационар он не ложился. Так как больной подвергал риску заражения окружающих, медицинские работники через суд добились его принудительной госпитализации. Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю.

Сотрудникам службы потребовалось несколько визитов по месту жительства должника, прежде чем его удалось застать дома. После ознакомления с процессуальными документами гражданин согласился проследовать с судебными приставами в клинический фтизиопульмонологический медицинский центр. Мужчина определен в стационар, где ему предстоит пройти длительное лечение.

Еще один больной, не желающий добровольно лечиться от туберкулеза легких, был выявлен в Гайнском районе Пермского края.
33-летний местный житель на требования участкового врача-фтизиатра явиться на прием не реагировал, необходимые медицинские обследования не проходил. Действуя в интересах неопределенного круга лиц, суд удовлетворил иск районной прокуратуры о его принудительной госпитализации.

Соблюдая требования индивидуальной защиты, судебные приставы доставили мужчину в г. Кудымкар в Коми-Пермяцкий филиал краевого фтизиопульмонологического медцентра. Лечиться от инфекционного заболевания он будет минимум 4 месяца.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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