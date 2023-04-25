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В Прикамском Росреестре ответили на вопросы кадастрового учета объектов недвижимости

13.15 Пятница, 28 апреля 2023
Пермский край: новости дня
Управление Росреестра по Пермскому краю публикует ответы на самые актуальные вопросы, поступившие в рамках всероссийской горячей линии по вопросам государственного кадастрового учета объектов недвижимости.

Кто может воспользоваться гаражной амнистией?

- гаражная амнистия распространяется как на отдельно стоящие гаражи, так и на гаражи, которые блокированы общими стенами с другими гаражами в одном ряду, имеют общие с ними крышу, фундамент и коммуникации (гаражи-боксы);
- гараж должен быть построен до 29.12.2004, т.е. до введения в действие Градостроительного кодекса РФ;
- гараж не должен быть самовольной постройкой;
- земельный участок, занимаемый гаражом, должен находиться в государственной или муниципальной собственности;
- земельный участок для размещения гаража был предоставлен гражданину или передан ему какой-либо организацией (в том числе с которой этот гражданин состоял в трудовых или иных отношениях) либо иным образом выделен ему.

Как оформить половину дома как ИЖС в двухквартирном доме в случае, если второй блок этого дома разрушен и правообладатель неизвестен?

В случае, если один из блоков разрушен, всем собственникам одновременно нужно обратиться в местную администрацию за получением разрешения на реконструкцию с подготовкой проекта в отношении смежного блока с разрушенным (имеют общую стену). Проект должен быть подготовлен на индивидуальный жилой дом, т.к. оставшийся блок преобразуется в ИЖС. После завершения реконструкции необходимо подготовить технический план на смежный блок (ИЖС) и акт обследования на основании разрешения на ввод на разрушенный блок. За учетно-регистрационными действиями обращаются все собственники обоих блоков.

Для участия в программе бесплатной газификации проведено межевание земельного участка, в результате которого уточнены границы и скорректирована площадь земельного участка. Как внести эти изменения в Единый реестр недвижимости, если один из правообладателей принимает участие в специальной военной операции?

Обратиться в Росреестр может представитель правообладателя при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности. Если нотариальной доверенности нет, то ее заменит доверенность, выданная командиром войсковой части.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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