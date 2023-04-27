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В Пермском крае должники по алиментам будут трудиться на благо общества

10.28 Пятница, 28 апреля 2023
Пермский край: новости дня
Неуплата средств на содержание родных детей обернулась для двух жителей Пермского края обязательными работами. Мужчины не только пренебрегали своими родительскими обязанностями, но и скрывались от судебных приставов. Однако долго играть в «кошки-мышки» у них не вышло, оба были задержаны и доставлены в мировые суды края.

В первом случае о местонахождении неплательщика сообщила взыскательница. Бывший супруг в вечернее время пришел к ней, чтобы забрать свои личные вещи. Понимая, что нарушитель может опять пропасть и не выплатить 372 тысячи рублей алиментной задолженности, судебные приставы г. Краснокамска незамедлительно выехали по адресу, задержали нарушителя и доставили его в изолятор временного содержания, где он провел ночь. Утром мужчина был препровожден в судебный участок для рассмотрения протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Должника признали виновным и назначили 80 часов обязательных работ.

Еще одного скрывающегося неплательщика алиментов сотрудники отделения судебных приставов по Пермскому району задержали при попытке выехать за пределы краевой столицы. Безответственный родитель задолжал своему ребенку более 1,5 млн рублей и не предпринимал никаких мер для погашения внушительной задолженности. Из источников, близких к нарушителю, сотрудникам ведомства стало известно, что гражданин планирует отправиться на длительную вахту. Судебным приставам удалось пресечь отъезд пермяка, прямо с вокзала его доставили в отдел полиции, где он провел два дня в ожидании суда. Теперь правонарушителя ждут 100 часов обязательных работ. Если же он отнесется к данному наказанию также халатно как и к родительским обязанностям, то будет привлечен к уголовной ответственности.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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