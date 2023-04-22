Пермские учёные доказали эффективность заживления ран с помощью мази с керосином

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Нефтепродукты встречаются почти в каждой сфере жизнедеятельности человека. Но при слове «нефть» у большинства людей возникает только одна ассоциация – топливо. Хотя ещё в 19 веке медики нашли у этого сырья целебные свойства и начали применять его в лечении ожогов, ран и при выведении вшей. Раньше лекарства на их основе делали только из азербайджанского чёрного золота, правда, сейчас почти все её запасы уже выработаны. Позже полезные для медицины элементы нашли и в керосине, который получают при переработке сырья. Но недавно учёные ПНИПУ проверили лечебные свойства нефтепродуктов из западносибирской нефти и начали активное изучение вопроса их возможного применения в фармакологии. Исследователям Пермского Политеха удалось выяснить, какие фракции на основе керосина наиболее эффективно заживляют раны и снимают воспаление. Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».Статья с результатами исследования опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ. Химическая технология и биотехнология». В исследовании также принимали участие учёные из Пермской фармацевтической академии.- Нефтяные месторождения Западной Сибири (Русское, Барсуковское, Северо-Комсомольское, Пангодинское) обладают бальнеологическими свойствами. Добываемые там нефть и нефтепродукты можно использовать в лечении ножевых и огнестрельных ран различной этиологии, кожных заболеваний, а также болезней периферической нервной системы. В настоящее время свойства керосиновых и дизельных фракций изучены недостаточно хорошо, хотя на их основе тоже можно создавать лекарственные формы для наружного применения. И мы хотели оценить возможность их применения в ветеринарии или медицине, - рассказывает доцент кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха, кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская.Для начала учёные с помощью лабораторного оборудования выделили фракции керосина. На основе каждого полученного образца были приготовлены мазевые композиции. Далее проведены скрининговые исследования на лабораторных белых половозрелых крысах. Чтобы оценить эффективность снятия воспаления, средства наносили в количестве 0,3 г на поверхность стопы грызуна за 30 минут до моделирования воспаления. По истечении 3 часов исследователи оценивали показатели торможения отека в сравнении с препаратом «Левосин», а также в сравнении с контрольной группой животных. В итоге выяснилось, что наиболее эффективно с задачей справились сразу 3 образца. Они помогли снять отек на 50% быстрее по сравнению с мазевой основой. Также политехники выяснили, что чем тяжелее фракции керосина содержатся в мази и чем выше температура их кипения, тем эффективнее действуют композиции.Благодаря исследованию учёных Пермского Политеха удалось выделить полезные фракции керосина и подтвердить их фармакологическую эффективность. Это позволяет определить наиболее перспективные вещества для создания препаратов, которые помогут в лечении ожогов, заживлении глубоких порезов, огнестрельных ранений и других лечебных целях. Исследователи планируют и дальше изучать противовоспалительнуюактивность нефтепродуктов.