Возрастное ограничение 18+

Пермские учёные доказали эффективность заживления ран с помощью мази с керосином

13.42 Четверг, 27 апреля 2023
Пермский край: новости дня
Нефтепродукты встречаются почти в каждой сфере жизнедеятельности человека. Но при слове «нефть» у большинства людей возникает только одна ассоциация – топливо. Хотя ещё в 19 веке медики нашли у этого сырья целебные свойства и начали применять его в лечении ожогов, ран и при выведении вшей. Раньше лекарства на их основе делали только из азербайджанского чёрного золота, правда, сейчас почти все её запасы уже выработаны. Позже полезные для медицины элементы нашли и в керосине, который получают при переработке сырья. Но недавно учёные ПНИПУ проверили лечебные свойства нефтепродуктов из западносибирской нефти и начали активное изучение вопроса их возможного применения в фармакологии. Исследователям Пермского Политеха удалось выяснить, какие фракции на основе керосина наиболее эффективно заживляют раны и снимают воспаление. Разработка проведена в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Статья с результатами исследования опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ. Химическая технология и биотехнология». В исследовании также принимали участие учёные из Пермской фармацевтической академии.

- Нефтяные месторождения Западной Сибири (Русское, Барсуковское, Северо-Комсомольское, Пангодинское) обладают бальнеологическими свойствами. Добываемые там нефть и нефтепродукты можно использовать в лечении ножевых и огнестрельных ран различной этиологии, кожных заболеваний, а также болезней периферической нервной системы. В настоящее время свойства керосиновых и дизельных фракций изучены недостаточно хорошо, хотя на их основе тоже можно создавать лекарственные формы для наружного применения. И мы хотели оценить возможность их применения в ветеринарии или медицине, - рассказывает доцент кафедры «Химические технологии» Пермского Политеха, кандидат фармацевтических наук Екатерина Баньковская.

Для начала учёные с помощью лабораторного оборудования выделили фракции керосина. На основе каждого полученного образца были приготовлены мазевые композиции. Далее проведены скрининговые исследования на лабораторных белых половозрелых крысах. Чтобы оценить эффективность снятия воспаления, средства наносили в количестве 0,3 г на поверхность стопы грызуна за 30 минут до моделирования воспаления. По истечении 3 часов исследователи оценивали показатели торможения отека в сравнении с препаратом «Левосин», а также в сравнении с контрольной группой животных. В итоге выяснилось, что наиболее эффективно с задачей справились сразу 3 образца. Они помогли снять отек на 50% быстрее по сравнению с мазевой основой. Также политехники выяснили, что чем тяжелее фракции керосина содержатся в мази и чем выше температура их кипения, тем эффективнее действуют композиции.

Благодаря исследованию учёных Пермского Политеха удалось выделить полезные фракции керосина и подтвердить их фармакологическую эффективность. Это позволяет определить наиболее перспективные вещества для создания препаратов, которые помогут в лечении ожогов, заживлении глубоких порезов, огнестрельных ранений и других лечебных целях. Исследователи планируют и дальше изучать противовоспалительную
активность нефтепродуктов.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Мальчика, пропавшего вместе с котом в уральской столице, нашли
22 апреля 2023
Пропавших в Екатеринбурге детей нашли
26 апреля 2023
Волонтеры начали сбор вещей для пострадавших от пожаров свердловчан
26 апреля 2023
В Сосьве нашли тело еще одной погибшей в результате пожара
27 апреля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:42 Пермские учёные доказали эффективность заживления ран с помощью мази с керосином
13:36 В марте жители Прикамья оформили в собственность более 1000 домов
09:44 В Прикамье судебные приставы проконтролируют выдворение нарушителей-мигрантов
13:47 В Прикамье заработал номер 117 по вопросам поступления на военную службу по контракту
13:19 Росреестр Прикамья рассказал об итогах единого дня консультаций
13:13 Клуб краеведов, музеи Германии и Турецкая кампания 1828: события дня в «Горьковке»
10:58 Судебные приставы конфисковали имущество недобросовестного лесоруба
13:01 Пермякам в новом году направлено около тысячи предостережений о необходимости соблюдения земельного законодательства
12:58 Превращать воду в нефть: ученые Пермского Политеха запатентовали новый способ проведения гидроразрыва пласта
09:48 Судебные приставы Прикамья встретились с будущими коллегами
13:17 Исследование ученых Пермского Политеха поможет сократить шумовое загрязнение от авиадвигателей
13:14 «Горьковка» приглашает послушать сонату Рахманинова и лекцию об истории скульптуры
09:47 Демонстративное употребление алкоголя закончилось для прикамца штрафом и арестом
13:04 Экстерриториальные сделки с недвижимостью Пермского края совершают жители одних и тех же регионов
13:01 Метод ученых Пермского Политеха поможет оценить платежеспособность контрагента
10:00 Семья из Добрянки заплатила 1,5 млн рублей за ущерб, нанесенный экологии Пермского края
14:01 Учёные Пермского Политеха разработали модель оценки технического состояния автомобилей для крупных автопарков
13:44 Уникальные книги Пермской духовной семинарии покажут в «Горьковке»
10:38 В Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю работает «телефон доверия»
13:11 Профориентация спасет от напрасной траты времени, доказали ученые Пермского Политеха
13:06 «Горьковка» приглашает любителей поэзии и путешествий
Все новости
17:27 В Кирово-Чепецке произошел выброс хлора
17:11 В Курганской области эвакуируют жителей горящей деревни
16:25 В Нижнем Новгороде из-за разгерметизации бочки со стиролом пострадали четыре работника
15:48 Белгородский губернатор подтвердил гибель мужчины, который распиливал снаряды времен ВОВ
15:01 В Татарстане обрушилась стена строящегося дома, под завалами могут находиться люди
14:24 СК: в Павловске на территории ТЭЦ произошёл взрыв неустановленного устройства
14:18 В Москве крупный пожар на крыше строящегося ЖК «Виктория Парк»
14:09 В Омске замдиректора департамента администрации города задержан по делу о крупной взятке
13:19 В ГД внесли законопроект, который приравнивает зарплату сенаторов и депутатов к средней по стране
12:26 СМИ: жители Ленинградской области сообщили о громких звуках, похожих на взрывы
11:43 В Башкирии будут судить чиновницу Минздрава по делу об уничтожении лекарств для льготников
11:08 СК: в отношении блогера Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов
10:45 На Камчатке бывший начальник краевого УМВД получил 11 лет строгого режима за взятку
17:26 Эрдогану стало плохо во время эфира, он отменил свою предвыборную поездку
16:38 Навальный сообщил о возбуждении на него дела о терроризме. Теперь ему грозит пожизненный срок
15:59 Совет Федерации одобрил расширение перечня поводов для лишения гражданства
18:48 Росстандарт: BMW отзовет 4736 машин в России из-за проблем с подушкой безопасности
18:04 ВОЗ: в Судане захватили биолабораторию с образцами полиомиелита, кори и холеры
17:18 В Госдуме предложили ввести ответственность для «серийных доносчиков» и «стукачей»
16:55 В Ростове-на-Дону суд приговорил ефрейтора к 14 годам строгого режима по делу о госизмене
16:01 Прокуроры в РФ отменили мобилизацию 15 тысяч граждан
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK