В марте жители Прикамья оформили в собственность более 1000 домов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По данным регионального Управления Росреестра, в марте 2023 года в Пермском крае поставлено на государственный кадастровый учет 1179 индивидуальных жилых домов на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, блокированной застройки, что на 1% выше показателя аналогичного периода 2022 года (в марте 2022 построено 1168 домов, площадь 156 759 кв. м). Площадь застройки составляет 144 038 кв. м.При этом 60 % (709) из построенных домов соответствует стандартам индивидуального жилищного строительства, установленным на территории Пермского края – дома площадью не более 150 кв. м на земельных участках площадью не более 1500 кв. м.Прослеживается также увеличение на 13% количества построенных в марте домов относительно предыдущего месяца (в феврале 2023 поставлено на кадастровый учет 1022 дома).Увеличение показателей связано с продлением действующих ипотечных программ: льготная – продлена до середины следующего года, семейная - расширена для родителей с двумя несовершеннолетними детьми. Также в частном секторе продолжается программа социальной газификации.«Безусловно, расширение программ льготного ипотечного кредитования является ключевым фактором поддержания платежеспособного спроса населения на строительство и приобретение жилья, - считает заместитель руководителя Управления Росреестра по Пермскому краю Светлана Ильиных. – Однако государственная поддержка заключается не только в оптимизации ипотечного кредитования. В течение последних лет совершенствуется правовое регулирование в сфере индивидуального жилищного строительства; сокращаются сроки процедуры подготовки земельных участков; формируется банк земельных участков с доступной инженерной и транспортной инфраструктурой; внедряются типовые проекты для строительства индивидуальных жилых домов в том числе индустриальным способом».В пятерке лидеров традиционно 1 место занимает Пермский муниципальный округ – 354 дома общей площадью 40 968 кв. м., на втором месте – город Пермь, где построено 150 домов общей площадью – 22 098 кв. м. На третьем месте –– Краснокамский городской округ – 71 дома, общая площадь – 9 085 кв. м. Четвертое место –– Добрянский городской округ – 57 домов, общая площадь – 8 216 кв. м., на пятом месте – Кунгурский муниципальный округ – 47 дома, общая площадь – 5 067 кв. м.Одноэтажное строительство составляет 41,8% (493) от всех построенных домов, двухэтажные дома – 56,5 % (666), трехэтажные дома – 1,7% (20).