Возрастное ограничение 18+

В Прикамье судебные приставы проконтролируют выдворение нарушителей-мигрантов

09.44 Четверг, 27 апреля 2023
Пермский край: новости дня
Гражданин Азербайджанской республики был уличен правоохранителями в употреблении запрещенных веществ. Сам нарушитель свою вину отрицал, с его слов, он всего лишь выкурил сигарету, которой его угостил знакомый. О запрещенном «ингредиенте» в табаке он не знал. Для суда это не стало оправданием употребления наркотических средств без предписания медицинского работника.

В действиях иностранного гражданина суд усмотрел признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ, «Потребление наркотических средств без назначения врача гражданином иностранного государства». Мужчине было назначено наказание в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Еще один иностранный гражданин вынужденно вернется домой из-за нарушения миграционного законодательства. Прибыв из Киргизии на заработки, нарушитель не обратился в территориальный орган по вопросам миграции МВД России для прохождения регистрации. В соответствии с санкцией ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ «Уклонение от соблюдении правил миграционного контроля» мужчина не только принудительно покинет Россию, но и также выплатит 4 тыс. рублей административного штрафа.

Оба процессуальных документа поступили на исполнение в отдел судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сейчас должники находятся в Центре временного содержания иностранных граждан. В ближайшее время они будут сопровождены сотрудниками отдела специального назначения ГУФССП России по Пермскому краю до пограничных пунктов для дальнейшей отправки на родину.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
К выплате крупного штрафа приговорили взяточника из «психушки» Каменска-Уральского
25 апреля 2023
Через Кольцово незаконно пытались провезти коллекцию ценных статуэток
21 апреля 2023
Избившего до смерти свою супругу тавдинца отправят в колонию
18 апреля 2023
Рецидивист пять часов насиловал екатеринбурженку в каршеринговом автомобиле
19 апреля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:42 Пермские учёные доказали эффективность заживления ран с помощью мази с керосином
13:36 В марте жители Прикамья оформили в собственность более 1000 домов
09:44 В Прикамье судебные приставы проконтролируют выдворение нарушителей-мигрантов
13:47 В Прикамье заработал номер 117 по вопросам поступления на военную службу по контракту
13:19 Росреестр Прикамья рассказал об итогах единого дня консультаций
13:13 Клуб краеведов, музеи Германии и Турецкая кампания 1828: события дня в «Горьковке»
10:58 Судебные приставы конфисковали имущество недобросовестного лесоруба
13:01 Пермякам в новом году направлено около тысячи предостережений о необходимости соблюдения земельного законодательства
12:58 Превращать воду в нефть: ученые Пермского Политеха запатентовали новый способ проведения гидроразрыва пласта
09:48 Судебные приставы Прикамья встретились с будущими коллегами
13:17 Исследование ученых Пермского Политеха поможет сократить шумовое загрязнение от авиадвигателей
13:14 «Горьковка» приглашает послушать сонату Рахманинова и лекцию об истории скульптуры
09:47 Демонстративное употребление алкоголя закончилось для прикамца штрафом и арестом
13:04 Экстерриториальные сделки с недвижимостью Пермского края совершают жители одних и тех же регионов
13:01 Метод ученых Пермского Политеха поможет оценить платежеспособность контрагента
10:00 Семья из Добрянки заплатила 1,5 млн рублей за ущерб, нанесенный экологии Пермского края
14:01 Учёные Пермского Политеха разработали модель оценки технического состояния автомобилей для крупных автопарков
13:44 Уникальные книги Пермской духовной семинарии покажут в «Горьковке»
10:38 В Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю работает «телефон доверия»
13:11 Профориентация спасет от напрасной траты времени, доказали ученые Пермского Политеха
13:06 «Горьковка» приглашает любителей поэзии и путешествий
Все новости
17:27 В Кирово-Чепецке произошел выброс хлора
17:11 В Курганской области эвакуируют жителей горящей деревни
16:25 В Нижнем Новгороде из-за разгерметизации бочки со стиролом пострадали четыре работника
15:48 Белгородский губернатор подтвердил гибель мужчины, который распиливал снаряды времен ВОВ
15:01 В Татарстане обрушилась стена строящегося дома, под завалами могут находиться люди
14:24 СК: в Павловске на территории ТЭЦ произошёл взрыв неустановленного устройства
14:18 В Москве крупный пожар на крыше строящегося ЖК «Виктория Парк»
14:09 В Омске замдиректора департамента администрации города задержан по делу о крупной взятке
13:19 В ГД внесли законопроект, который приравнивает зарплату сенаторов и депутатов к средней по стране
12:26 СМИ: жители Ленинградской области сообщили о громких звуках, похожих на взрывы
11:43 В Башкирии будут судить чиновницу Минздрава по делу об уничтожении лекарств для льготников
11:08 СК: в отношении блогера Блиновской возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов
10:45 На Камчатке бывший начальник краевого УМВД получил 11 лет строгого режима за взятку
17:26 Эрдогану стало плохо во время эфира, он отменил свою предвыборную поездку
16:38 Навальный сообщил о возбуждении на него дела о терроризме. Теперь ему грозит пожизненный срок
15:59 Совет Федерации одобрил расширение перечня поводов для лишения гражданства
18:48 Росстандарт: BMW отзовет 4736 машин в России из-за проблем с подушкой безопасности
18:04 ВОЗ: в Судане захватили биолабораторию с образцами полиомиелита, кори и холеры
17:18 В Госдуме предложили ввести ответственность для «серийных доносчиков» и «стукачей»
16:55 В Ростове-на-Дону суд приговорил ефрейтора к 14 годам строгого режима по делу о госизмене
16:01 Прокуроры в РФ отменили мобилизацию 15 тысяч граждан
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK