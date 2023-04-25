В Прикамье судебные приставы проконтролируют выдворение нарушителей-мигрантов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Гражданин Азербайджанской республики был уличен правоохранителями в употреблении запрещенных веществ. Сам нарушитель свою вину отрицал, с его слов, он всего лишь выкурил сигарету, которой его угостил знакомый. О запрещенном «ингредиенте» в табаке он не знал. Для суда это не стало оправданием употребления наркотических средств без предписания медицинского работника.В действиях иностранного гражданина суд усмотрел признаки административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.9 КоАП РФ, «Потребление наркотических средств без назначения врача гражданином иностранного государства». Мужчине было назначено наказание в виде штрафа в размере 4 тыс. рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации.Еще один иностранный гражданин вынужденно вернется домой из-за нарушения миграционного законодательства. Прибыв из Киргизии на заработки, нарушитель не обратился в территориальный орган по вопросам миграции МВД России для прохождения регистрации. В соответствии с санкцией ч. 1 ст. 18.11 КоАП РФ «Уклонение от соблюдении правил миграционного контроля» мужчина не только принудительно покинет Россию, но и также выплатит 4 тыс. рублей административного штрафа.Оба процессуальных документа поступили на исполнение в отдел судебных приставов по г. Кудымкару, Юрлинскому и Юсьвинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Сейчас должники находятся в Центре временного содержания иностранных граждан. В ближайшее время они будут сопровождены сотрудниками отдела специального назначения ГУФССП России по Пермскому краю до пограничных пунктов для дальнейшей отправки на родину.