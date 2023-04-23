Возрастное ограничение 18+
В Прикамье заработал номер 117 по вопросам поступления на военную службу по контракту
Пермский край: новости дня
Жители Пермского края могут задать все интересующие вопросы о военной службе по контракту, набрав единый бесплатный федеральный номер 117, сообщили в МИРсе Прикамья. Операторы расскажут о порядке поступления на военную службу, перечне необходимых документов, положенном денежном довольствии.
Также по этому номеру можно узнать, какие единовременные выплаты, социальные льготы и гарантии положены при подписании контракта. Телефон горячей линии работает каждый будний день с 9:00 до 18:00.
Подать заявку на военную службу по контракту можно несколькими способами:
• на портале «Госуслуги» в разделе «Запись в добровольцы или поступление на военную службу по контракту» по ссылке contract.gosuslugi.ru;
• в личном кабинете на сайте Минобороны России (Службапоконтракту.рф);
• в военном комиссариате по месту жительства или пункте отбора на военную службу по контракту (Пермь, ул. Монастырская, д. 53Б, тел. 8 (342) 237-57-20).
Добавим, горячая линия 117 по вопросам службы по контракту была развернута во всех регионах страны по Указу президента России Владимира Путина.
По вопросам частичной мобилизации и призыва граждан на военную службу продолжает работать единый номер информационно-справочной службы 122. Правительство РФ фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Минобороны готовит на них ответы. Их можно получить по телефону и на сайте объясняем.рф.
Также по этому номеру можно узнать, какие единовременные выплаты, социальные льготы и гарантии положены при подписании контракта. Телефон горячей линии работает каждый будний день с 9:00 до 18:00.
Подать заявку на военную службу по контракту можно несколькими способами:
• на портале «Госуслуги» в разделе «Запись в добровольцы или поступление на военную службу по контракту» по ссылке contract.gosuslugi.ru;
• в личном кабинете на сайте Минобороны России (Службапоконтракту.рф);
• в военном комиссариате по месту жительства или пункте отбора на военную службу по контракту (Пермь, ул. Монастырская, д. 53Б, тел. 8 (342) 237-57-20).
Добавим, горячая линия 117 по вопросам службы по контракту была развернута во всех регионах страны по Указу президента России Владимира Путина.
По вопросам частичной мобилизации и призыва граждан на военную службу продолжает работать единый номер информационно-справочной службы 122. Правительство РФ фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Минобороны готовит на них ответы. Их можно получить по телефону и на сайте объясняем.рф.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Свердловские зоозащитники могут получить грант на строительство вольеров для бездомных животных
24 апреля 2023
24 апреля 2023