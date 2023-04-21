Клуб краеведов, музеи Германии и Турецкая кампания 1828: события дня в «Горьковке»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Сегодня, 26 апреля, в Пермской краевой библиотеке им. Горького откроются выставки и состоится встреча краеведов, вход для всех свободный.Заседание клуба «Пермский краевед» (16+) начнется в 18:00. Историк и краевед М. Гриф расскажет о горном инженере, изобретателе-рационализаторе Николае Васильевиче Воронцове. Сообщение приурочено к 190-летнему юбилею ученого. Кандидат исторических наук В. Туркин сообщит о новых открытиях в пермской фотоистории. Краевед И. Рогожников выступит с темой «След «Амкара» и … другие отражения истории». Гостем клуба станет путешественник и педагог Александр Куляпин. В рамках заседания будут работать выставки, посвященные апрельским краеведам-юбилярам: к 90-летию журналиста, публициста, писателя и краеведа В. Михайлюка; к 165-летию священника Якова Шестакова-Камасинского; к 85-летию искусствоведа Н. Казариновой.Отдел краеведения (4 этаж, левое крыло).Выставка «Турецкая кампания 1828» (16+) открылась в отделе социально-экономической литературы. Посвящается 195-летию со дня начала Русско-турецкой войны, которая началась в апреле 1828 года и закончилась в сентябре 1829. В результате военных действий был заключен Андрианопольский мир, по его условиям к России отошли устье Дуная и восточное побережье Черного моря. На выставке представлены издания энциклопедического характера: «История войн России», «Всемирная история войн», которые раскрывают хронологию русско-турецкой войны 1828-1829 гг., основные причины и итоги. «Полный исторический атлас России» и книга «Неизвестная война императора Николая II» воссоздают полную и правдивую картину той войны, раскрывают причину смерти легендарного командира А. И. Казарского. В экспозиции также представлены учебники, монографии, пособия по истории России. Книжные издания выставки будут полезны историкам, учителям и преподавателям истории, студентам.Выставка плакатов «Музейные ландшафты Германии» (12+) работает до 30 июня в арт-фойе (2 этаж, левое крыло). Передвижная выставка включает 13 разделов, рассказывающих о различных типах музеев. Тут представлены 68 немецких музеев: археологии, природных ландшафтов, городского пространства, истории, национальных меньшинств, а также детские музеи, искусства, музыки, кинематографии, естественных наук и техники. Выставка предоставлена Культурно-деловым центром российских немцев в г. Екатеринбурге и адресована школьникам старше 12 лет, изучающим немецкий язык, их преподавателям, представителям общества российских немцев и всем любителям музеев. По выставке плакатов проводятся экскурсии на русском языке для организованных групп. Запись по тел. +7(342) 236 24 10 или по электронной почте deutscherlesesaal-perm@yandex.ru.