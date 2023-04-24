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Пермякам в новом году направлено около тысячи предостережений о необходимости соблюдения земельного законодательства

13.01 Вторник, 25 апреля 2023
Пермский край: новости дня
Профилактика нарушений обязательных требований земельного законодательства – одно из приоритетных направлений деятельности Управления Росреестра по Пермскому краю.

Это значит, что все контрольные и профилактические мероприятия в первую очередь направлены на предупреждение нарушений обязательных требований, они носят разъяснительный характер и помогают гражданам и представителям бизнеса самостоятельно выявить у себя нарушения и устранить их без штрафных санкций.

При этом к каждому применяется индивидуальный подход с учетом его профиля в оценке добросовестности и выполнения обязательных требований. Также предпочтение отдается дистанционным методам контроля. В 1 квартале 2023 года в Пермском крае проведено около 600 мероприятий без взаимодействия с контролируемым лицом. Они охватили земельные участки общей площадью 68 тыс. га. Это территория, сравнимая с площадью города Кунгур Пермского края.

В качестве мер реагирования на выявленные нарушения земельного законодательства землепользователям направлено около тысячи предостережений о необходимости соблюдения обязательных требований, проведены профилактические визиты.

Начальник отдела государственного земельного надзора Управления Юлия Алешина отметила, что 66 процентов из выявленных нарушений земельного законодательства связано с неиспользованием земельного участка, предоставленного для строительства.

По признакам самовольного занятия земель объявлено 294 предостережения, по признакам использования земельного участка не в соответствии с видом разрешенного использования - 61 предостережение.

Юлия Алешина подчеркнула, что предостережение - это профилактическая мера. «Нужно, чтобы каждый землепользователь ответственно относился к земельным ресурсам. Проверить самостоятельно, есть ли нарушения, поможет разработанный специалистами краевого Управления Росреестра сервис «Добросовестный землепользователь». Если не используется земля, откажись, нельзя построить на участке магазин или автомойку, значит, эти требования обоснованы, нужно их соблюдать».

Отметим, сервис «Добросовестный землепользователь» находится на портале правительства Пермского края в разделе «Услуги и сервисы»/«Земельно-имущественные отношения»/«Чек-лист для землепользователя».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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