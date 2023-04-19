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Судебные приставы Прикамья встретились с будущими коллегами

09.48 Вторник, 25 апреля 2023
Пермский край: новости дня
Традиционно весной в стенах ПГНИУ проходит фестиваль профессий, цель которого открыть перед выпускниками пермских вузов путь вверх по карьерной лестнице. Представители ведущих предприятий и государственных учреждений края рассказывают об особенностях своей деятельности и преимуществах трудоустройства будущим специалистам всех специальностей. Не остались в стороне и судебные приставы.

Стенд ГУФССП России по Пермскому краю как всегда пользовался популярностью у посетителей фестиваля. Возможность ознакомится с работой органа принудительного исполнения и посмотреть как сотрудники специального отдела судебных приставов обращаются с оружием привлекала не только студентов, но и кураторов мероприятия. Сотрудники ведомства отвечали на все вопросы посетителей о работе судебных приставов: выпускники каких факультетов могут поступить на службу в ФССП, какие обязанности необходимо будет выполнять, какие социальные гарантии дает работа в рядах судебных приставов.

Главное Управление ФССП по Пермскому краю напоминает, что по всем вопросам трудоустройства обращаться в отдел государственной службы и кадров краевого ведомства по телефонам: 7 (342) 220-11-24, 7 (342) 220-11-67.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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