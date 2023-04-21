«Горьковка» приглашает послушать сонату Рахманинова и лекцию об истории скульптуры

Марина Осипова © Вечерние ведомости

24 апреля в Пермской краевой библиотеке им. Горького прозвучит музыка Рахманинова, 26 апреля состоится лекция «Наследники Пигмалиона».24 апреля в 18:30 состоится концерт с комментариями к 150-летию Сергея Рахманинова (16+). Прозвучит «Соната для виолончели и фортепиано соль минор, соч. 19» в четырех частях, написанная Рахманиновым в 1901 году. Она занимает одно из важнейших мест в отечественном виолончельном репертуаре. Исполнение будет сопровождаться комментариями артистов.Исполнители:Марк Булойчик (виолончель), лауреат всероссийских и международных конкурсов, солист Пермской краевой филармонии;Николай Егошин (фортепиано), Заслуженный работник культуры РФ, зав. кафедрой вокально-хорового и инструментального исполнительства ПГГПУ.Конференц-зал (3 этаж, левое крыло).26 апреля в 18:30 начнется лекция «Наследники Пигмалиона» (16+). Искусствовед Сергей Крюков выступит с докладом «От бюста до конной статуи: скульптурная составляющая городской среды (пермская специфика)». Это краткая история скульптуры от палеолитической «Венеры» до модернистского «Мыслителя».Лектор расскажет, всегда ли оправдана реалистическая трактовка скульптурного произведения, что изменилось в области создания памятников и монументов с античных времен. Насколько широко представлены скульптурные стили в Перми, какими работами прославились пермские скульпторы.С. Крюков окончил Санкт-Петербургскую академию художеств им. И. Репина, выступал с докладами об изобразительном искусстве в Российской академии художеств, Московском государственном академическом художественном институте им. В.И. Сурикова.Зал совещаний (левое крыло, 2 этаж).