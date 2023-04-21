Демонстративное употребление алкоголя закончилось для прикамца штрафом и арестом

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Любитель выпить за рулем не смог оторваться от бутылки даже перед правоохранителями. Осуществляя надзор за движением на одной из дорог Карагайского района, сотрудники ГИБДД обратили внимание на странно движущуюся машину.Транспортное средство было остановлено, а его водителю предъявлено требование покинуть салон автомобиля для прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Мужчина вышел к автоинспекторам и вместо того, чтобы предъявить документы, сделал пару внушительных глотков из емкости со спиртным, которая находилась в его руках.Мировой судья признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ (Употребление алкоголя до проведения медицинского освидетельствования). Заслуженным наказанием за серьезное пренебрежение правилами дорожного движения стал штраф в размере 30 тыс. рублей.Решение суда поступило на исполнении в отделение судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Несмотря на то, что должник был уведомлен о возбуждении исполнительного производства и последствиях неуплаты штрафа, в установленный законом срок требуемая сумма не была выплачена. Прикамец на контакт с сотрудниками ведомства не шел, что послужило основанием для составления административного протокола по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за неуплату штрафа в установленный законом срок.По итогам рассмотрения процессуального документа нарушителю было вынесено наказание в виде административного ареста на 4 суток. При этом должник по-прежнему обязан выплатить назначенный судом штраф.