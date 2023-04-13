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Экстерриториальные сделки с недвижимостью Пермского края совершают жители одних и тех же регионов

13.04 Пятница, 21 апреля 2023
Пермский край: новости дня
С начала года Управление Росреестра по Пермскому краю зафиксировало около 4500 учетно-регистрационных действий с объектами недвижимости по экстерриториальному принципу.

Экстерриториальный принцип приема документов – это возможность обратиться в офис приема-выдачи документов независимо от места расположения объекта недвижимости. Экстерриториальные сделки – это не только купля-продажа, но дарение, мена имущества, снятие или установление ограничений, ипотечные сделки, кадастровый учет объектов недвижимости.

Чаще всего по вопросам оформления недвижимости в Пермском крае обращались жители Татарстана, Удмуртии, Краснодарского края, Кировской, Свердловской, Ленинградской и Московской областей, а также Санкт-Петербурга и Москвы.

Что касается жителей Прикамья, то в 1 квартале текущего года наши земляки оформили направили 1843 заявлений для оформления прав на объекты, которые находятся в других регионах - Краснодарском крае, Московской, Свердловской областях, Москве, Санкт-Петербурге, Удмуртской Республике и других регионах.

Удаленность местонахождения недвижимого имущества от места подачи заявления не увеличивает сроков оказания государственных услуг и соответствует установленным законом срокам: при обращении через офисы МФЦ - 7 рабочих дней для кадастрового учета; 9 рабочих дней для регистрации права собственности; 12 рабочих дней для одновременной процедуры кадастрового учёта и регистрации прав.

Жители Прикамья уже оценили удобство, простоту и доступность экстерриториальных сделок. Чернушанка Ольга Наумова поделилась своим позитивным опытом. «Недавно подала документы по сделке купли-продажи земельного участка экстерриториальным способом через МФЦ. Очень удобно. Земельный участок и покупатель в Чернушке, продавец в Саратове, договор купли-продажи был подписан сторонами в Чернушке. Для регистрации права собственности на участок обратилась в МФЦ, сдала документы, сфотографировала расписку о приеме документов и скинула продавцу. Он пришел в офис МФЦ в Саратове и прикрепился к моей заявке. Все! Через неделю получила выписку о праве собственности».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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