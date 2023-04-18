Семья из Добрянки заплатила 1,5 млн рублей за ущерб, нанесенный экологии Пермского края

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Жительница г. Добрянки Пермского края подделала подпись умершей матери в договоре купли-продажи лесных насаждений. При оформлении документов женщина не уведомила сотрудника лесничества о смерти родственницы, понимая, что соглашение, которое она заключает, незаконно.Это не смутило гражданку, и по недействительном документу ей была выделена делянка, на территории которой ее муж произвел вырубку деревьев.Незаконная лесозаготовительная деятельность была обнаружена сотрудниками местного лесничества. После проверки документации был установлен факт ничтожности праворазрешающего договора. В действиях мужчины были усмотрены признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере», а его жена была признана виновной в пособничестве. Помимо уголовного наказания, семейная пара должна была выплатить 1,5 млн рублей за ущерб, который они нанесли своими действиями.Сводное исполнительное производство в отношении супругов находилось на исполнении в отделении судебных приставов по г. Добрянке ГУФССП России по Пермскому краю. Должники были предупреждены о необходимости выплатить всю сумму в положенный законом срок, иначе к ним будут применены меры принудительного взыскания. Понимая, что сознательное затягивание сроков исполнения решения суда может привести к аресту счетов и имущества, нарушители своевременно компенсировали имущественный вред, нанесенный прикамским лесам.