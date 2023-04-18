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Семья из Добрянки заплатила 1,5 млн рублей за ущерб, нанесенный экологии Пермского края
Пермский край: новости дня
Жительница г. Добрянки Пермского края подделала подпись умершей матери в договоре купли-продажи лесных насаждений. При оформлении документов женщина не уведомила сотрудника лесничества о смерти родственницы, понимая, что соглашение, которое она заключает, незаконно.
Это не смутило гражданку, и по недействительном документу ей была выделена делянка, на территории которой ее муж произвел вырубку деревьев.
Незаконная лесозаготовительная деятельность была обнаружена сотрудниками местного лесничества. После проверки документации был установлен факт ничтожности праворазрешающего договора. В действиях мужчины были усмотрены признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере», а его жена была признана виновной в пособничестве. Помимо уголовного наказания, семейная пара должна была выплатить 1,5 млн рублей за ущерб, который они нанесли своими действиями.
Сводное исполнительное производство в отношении супругов находилось на исполнении в отделении судебных приставов по г. Добрянке ГУФССП России по Пермскому краю. Должники были предупреждены о необходимости выплатить всю сумму в положенный законом срок, иначе к ним будут применены меры принудительного взыскания. Понимая, что сознательное затягивание сроков исполнения решения суда может привести к аресту счетов и имущества, нарушители своевременно компенсировали имущественный вред, нанесенный прикамским лесам.
Это не смутило гражданку, и по недействительном документу ей была выделена делянка, на территории которой ее муж произвел вырубку деревьев.
Незаконная лесозаготовительная деятельность была обнаружена сотрудниками местного лесничества. После проверки документации был установлен факт ничтожности праворазрешающего договора. В действиях мужчины были усмотрены признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере», а его жена была признана виновной в пособничестве. Помимо уголовного наказания, семейная пара должна была выплатить 1,5 млн рублей за ущерб, который они нанесли своими действиями.
Сводное исполнительное производство в отношении супругов находилось на исполнении в отделении судебных приставов по г. Добрянке ГУФССП России по Пермскому краю. Должники были предупреждены о необходимости выплатить всю сумму в положенный законом срок, иначе к ним будут применены меры принудительного взыскания. Понимая, что сознательное затягивание сроков исполнения решения суда может привести к аресту счетов и имущества, нарушители своевременно компенсировали имущественный вред, нанесенный прикамским лесам.
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