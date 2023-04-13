Уникальные книги Пермской духовной семинарии покажут в «Горьковке»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

21 апреля в Пермской краевой библиотеке им. Горького откроется выставка «История образовательных учреждений Перми: библиотека Пермской духовной семинарии» (6+).Отдел редких книг подобрал для экспозиции издания по различным дисциплинам, охватывающие период с начала XIX века по 1918 год.Духовная семинария открылась в Перми в ноябре 1800 года, в разное время там учились писатели Павел Бажов, Дмитрий Мамин-Сибиряк, известный врач Павел Серебренников, изобретатель радио Александр Попов. В семинарии изучали не только богословские дисциплины, но и гуманитарные, естественные науки, латинский, древнегреческий, французский, немецкий и татарский языки.На выставке читатели увидят «Очерки истории пермской духовной семинарии за 1877-84 гг.» 1915 года издания с дарственной подписью автора Николая Седых. Эта книга дает представление о приемных экзаменах, условиях жизни в общежитии, хозяйственной жизни семинарии, рассказывает любопытные факты о преподавателях и учениках.Выставка – часть мероприятий VII Городского исторического форума «Город Пермь – 300 лет в истории России». Форум проходит в партнерстве с учреждениями культуры и образования и призван привлечь интерес к истории и культурному наследию Прикамья.Выставка продлится до 30 мая. Читальный зал отдела редких книг (правое крыло, 4 этаж).