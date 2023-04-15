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Профориентация спасет от напрасной траты времени, доказали ученые Пермского Политеха

13.11 Среда, 19 апреля 2023
Пермский край: новости дня
Выбор будущей профессии – серьезный шаг в жизни каждого человека. Но сделать его осознанно удается далеко не всем. Между тем, статистическое исследование мотивации студентов, проведенное учеными Пермского Политеха, показало, что школьная профориентация может повысить эффективность образовательного процесса в вузе. Абитуриенты, прошедшие профориентационное тестирование, реже разочаровываются в выбранной специальности, успешно завершают обучение и устраиваются на работу по профессии.

Публикация по результатам исследования размещена в журнале «Перспективы Науки и Образования» (№ 6 (60), 2023). Исследование проведено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

— Современная рыночная экономика нуждается в высококвалифицированных работниках, способных управлять сложными компьютеризированными, автоматизированными и роботизированными системами. Спрос на квалифицированные кадры существенно возрос из-за технологических преобразований, позволивших значительно сократить долю ручного труда. Все больше производственных задач автоматизируется, поэтому современное рабочее место требует от исполнителя высокой квалификации. Подобные тенденции прослеживаются по всему миру, характерны они и для России, в настоящее время модернизация экономики в соответствии с программами развития, например, цифровизации, а также убыль трудоспособного населения создают дефицит высококвалифицированных специалистов, — рассказывает один из авторов исследования, начальник Учебно-методического управления Пермского Политеха, кандидат технических наук Дмитрий Репецкий.

Но, несмотря на тенденции рынка труда, университеты сегодня сталкиваются с оттоком студентов, а работодатели – с нехваткой кадров. Согласно данным опроса, каждый третий из них отмечает определенную неудовлетворенность подготовкой молодых специалистов. Чтобы разобраться в проблеме, эксперты Пермского Политеха опросили более 500 студентов разных уровней и направлений подготовки, чтобы выявить факторы, влияющие на их желание учиться.

— Согласно результатам опроса, большинство студентов на момент поступления имеют представление о местах трудоустройства по специальности и юноши чаще девушек уверены, что будут работать в соответствующих отраслях. Самый популярный мотив выбора направления обучения, который называет почти треть всех респондентов (31,0%) – это «интерес к содержанию профессии или к сфере труда». Высокая зарплата и возможность трудоустройства мотивируют примерно четверть опрошенных (26,3 и 24,5% соответственно). На самостоятельность выбора профессии влияет прохождение профориентационного теста в школьные годы. Прошедшие данный тест более активны в получении информации о специальностях на других предназначенных для этого мероприятиях, — поясняет начальник отдела обеспечения учебного процесса Учебно-методического управления Пермского Политеха, доцент кафедры автомобилей и технологических машин, кандидат технических наук Дмитрий Мальцев.

— Результаты опроса стали базой для проведения количественного исследования с целью определить группы риска – студентов, не ориентированных на трудоустройство по получаемой специальности, и, следовательно, не имеющих достаточной мотивации для обучения. Оно показало наличие статистически устойчивой связи между прохождением профориентационного теста перед поступлением в вуз и желанием после выпуска работать по специальности. При этом возможность трудоустройства, хоть и входит в мотивационное «ядро» при выборе направления обучения, оказывается не таким важным фактором для студентов, как интерес к профессии, — комментирует результаты доцент кафедры социологии и политологии, кандидат социологических наук, Евгения Лазукова.

Полученные данные открывают новые перспективы как для образовательных организаций, так и для студентов и их родителей. Своевременное проведение профориентационных мероприятий позволит корректировать образовательные траектории обучающихся. Сознательный абитуриент станет мотивированным студентом, а затем – компетентным работником. Благодаря школьной профориентации, временные и финансовые затраты на обучение молодых специалистов будут оправдывать себя.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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