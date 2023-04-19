Алиментщик из Перми пытался спрятать от приставов автомобиль в другом регионе

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Исполнительный лист в отношении пермяка находился на исполнении в отделе судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Мужчина на протяжении длительного времени не исполнял родительские обязанности и не оказывал материальной помощи своему ребенку. Сумма долга составила более 700 тысяч рублей.Сам должник от судебных приставов скрывался. Сотрудник службы направил запросы в регистрирующие органы и выяснил, что у него имеется автомобиль BMW X3. Обнаружить машину по месту регистрации владельца не удалось. Поэтому её объявили в исполнительный розыск. В результате оперативно-разыскных мероприятий местонахождение транспортного средства было установлено. Иномарка находилась в г. Бирске Республики Башкортостан.По поручению пермских приставов на нее был наложен арест. Если неплательщик в ближайшее время полностью не погасит задолженность, то автомобиль передадут на оценку и принудительную реализацию.А вот для жителя г. Соликамска Пермского края машина была только мечтой, которую он пытался воплотить в жизнь. Мужчина несколько месяцев копил на автомобиль, экономя на алиментах собственному ребенку. Зная, что рост задолженности приведет к мерам принудительного исполнения, неплательщик скрывался от судебных приставов. Но сотруднику службы удалось обнаружить расчетный счет, на котором хранились сбережения должника. Денежные средства в размере 300 тысяч рублей были списаны и направлены в счет погашения долга по алиментам.