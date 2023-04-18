Возрастное ограничение 18+

«Уралкалий» объявил целевой набор среди выпускников школ

16.58 Вторник, 18 апреля 2023
Пермский край: новости дня
«Уралкалий» объявил о начале целевого набора выпускников школ для обучения в вузах по востребованным в компании специальностям.

В числе таких специальностей - «Химия», «Маркшейдерское дело», «Электрификация и автоматизация горного производства», «Горные машины и оборудование», «Подземная разработка рудных месторождений», «Электроэнергетика и электротехника», «Химическая технология неорганических веществ», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Технологические машины и оборудование», «Геологическая съемка, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Подвижной состав железных дорог», «Эксплуатация железных дорог», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Технологии цифрового проектирования в машиностроении», а также «Стандартизация и метрология».

Обучение по целевому набору проводится в Пермском государственном национальном исследовательском университете, Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ), Березниковском филиале ПНИПУ, Санкт-Петербургском горном университете, Уральском федеральном университете имени первого президента России Б.Н. Ельцина, Московском институте стали и сплавов, Уральском государственном университете путей сообщения, Ижевском государственном техническом университете имени М.Т. Калашникова, институте электроэнергетики и электроники Казанского государственного энергетического университета, Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова, Нижегородском государственном техническом университете имени Р.Е. Алексеева.

Для того чтобы стать участником программы целевого набора «Уралкалия», выпускникам школ необходимо сдать единый государственный экзамен по русскому языку и математике, а также предметам на выбор (физика, химия, информатика) на суммарный балл не ниже 180. Заявления от выпускников школ принимаются до 10 июня 2023 года.

Целевые студенты имеют дополнительные гарантии и преимущества. Начиная со второго курса, компания выплачивает стипендию по итогам каждой сессии в размере от 3 до 12 тысяч рублей в месяц, в зависимости от успеваемости. Студенты, обучающиеся по целевой программе «Уралкалия», проходят оплачиваемую практику в подземном и поверхностном комплексах компании и обеспечиваются необходимыми методическими материалами для выполнения курсовых и дипломных работ. Выпускникам программы гарантировано рабочее место в «Уралкалии» и подъемные выплаты.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Конференция «УГМК-ТЕХНО» дала зеленый свет предложениям молодого сотрудника «Уралмеханобра»
18 апреля 2023
Вице-мэр Екатеринбурга рассказал о причинах грязи, подорожании проезда и высадке новых деревьев
13 апреля 2023
Мэрия Екатеринбурга обещает не перекрывать улицы для ремонта дорог
13 апреля 2023
Иномарка прилегла на крышу на улице Качканара
17 апреля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
16:58 «Уралкалий» объявил целевой набор среди выпускников школ
13:20 Росреестр Прикамья проконсультирует пермяков по вопросам оформления недвижимости в офисах МФЦ
13:15 Учёные Пермского Политеха создали ПО, которое предотвратит поломку ленточных конвейеров
09:52 Судебные приставы Перми - на страже чистоты родного города
13:07 Ученые Пермского Политеха обучили нейросеть восстанавливать 3D-объекты из 2D-изображений
13:01 Прикамский Роскадастр внес в ЕГРН сведения о 853 зонах с особыми условиями использования территории
10:15 В Частинском районе после вмешательства судебных приставов работодатель выплатил слесарю четверть миллиона
13:11 В Росреестре Прикамья рассказали, как вернуть излишне уплаченную госпошлину за регистрацию прав на недвижимое имущество
13:08 Ученые Пермского Политеха оценили динамику экоинтенсивности добывающей промышленности России
10:53 Житель Пермского края рискует остаться без дорогостоящей недвижимости из-за долгов
18:52 Минфин США исключил из санкций на МегаФон оказание услуг связи
13:02 Ученые Пермского Политеха предложили жарким странам строить дороги из нефтеотходов
12:59 «Честь превыше прибыли»: новая выставка в «Горьковке»
09:35 Под контролем судебных приставов маленький пермяк получил место в детском саду
12:51 Ученые Пермского Политеха предложили новый метод утилизации отходов
10:32 В Кунгуре предпринимателя через суд заставили прекратить продажу табака рядом с детским учреждением
12:53 Жители Прикамья смогут проконсультироваться по вопросам кадастрового учета на «горячей линии» Росреестра
12:51 Метод ученых Пермского Политеха позволит определить, сколько прослужит трубопровод
10:21 В Карагае должник отправится под арест за неуплату административного штрафа
13:15 Ученые Пермского Политеха разработали устройство для повышения качества электронно-лучевой сварки
13:12 «Горьковка» познакомит пермяков с винтажными фото, исторической литературой и неаполитанской мандолиной
Все новости
16:49 ГД приняла законопроект о пожизненном лишении свободы за госизмену
16:21 Мосгорсуд оставил в СИЗО журналиста Гершковича, обвиняемого в шпионаже
15:57 Организаторы «Бессмертного полка» призвали клеить фото ветеранов на автомобили
15:10 В московском метро избили американского журналиста Дугана
14:46 В России запустили цифровой сервис поддержки благотворительности «Нас Касается»
12:31 В Санкт-Петербурге сошли с рельсов пять вагонов с авиационным топливом
12:15 Полковник Генштаба получил штраф по делу о взятке стиральной машиной Bosch
11:37 В Новосибирске старшеклассник открыл стрельбу из пневматики в школе
11:20 Военком Москвы: для определения места жительства призывников используют камеры
11:05 В Туве энергетики спасли кота, два дня просидевшего на опоре ЛЭП
10:19 Во Франции на фоне выступления Макрона на улицы вышли сотни протестующих
19:07 Житель Саратовской области украл с выставки кота стоимостью 30 тысяч рублей
16:28 Авиабилеты на внутренние рейсы в РФ могут подорожать в этом году на 15-30%
16:03 Житель Орловской области арестован после попытки поджечь взрослого сына
15:24 Комитет Госдумы не поддержал проект ЛДПР об увеличении МРОТ до 30 тысяч
13:43 Политика Владимира Кара-Мурзу* приговорили к 25 годам колонии
13:37 СМИ: депутаты ГД и сенаторы не будут публиковать декларации даже в обобщенном виде
12:25 Число погибших в результате взрыва газа в Казахстане выросло до четырех
11:51 Объявленный в розыск мэр приморского города заявил, что находится в Украине
11:16 В Якутии сотрудника «Почты России» заподозрили в хищении 41 миллиона рублей
10:41 В Жанаозене при взрыве газа в доме обрушился подъезд, есть погибший
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK