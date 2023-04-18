«Уралкалий» объявил целевой набор среди выпускников школ

Марина Осипова © Вечерние ведомости

«Уралкалий» объявил о начале целевого набора выпускников школ для обучения в вузах по востребованным в компании специальностям.В числе таких специальностей - «Химия», «Маркшейдерское дело», «Электрификация и автоматизация горного производства», «Горные машины и оборудование», «Подземная разработка рудных месторождений», «Электроэнергетика и электротехника», «Химическая технология неорганических веществ», «Автоматизация технологических процессов и производств», «Технологические машины и оборудование», «Геологическая съемка, поиски и разведка твёрдых полезных ископаемых», «Теплоэнергетика и теплотехника», «Подвижной состав железных дорог», «Эксплуатация железных дорог», «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «Технологии цифрового проектирования в машиностроении», а также «Стандартизация и метрология».Обучение по целевому набору проводится в Пермском государственном национальном исследовательском университете, Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ), Березниковском филиале ПНИПУ, Санкт-Петербургском горном университете, Уральском федеральном университете имени первого президента России Б.Н. Ельцина, Московском институте стали и сплавов, Уральском государственном университете путей сообщения, Ижевском государственном техническом университете имени М.Т. Калашникова, институте электроэнергетики и электроники Казанского государственного энергетического университета, Чувашском государственном университете имени И.Н. Ульянова, Нижегородском государственном техническом университете имени Р.Е. Алексеева.Для того чтобы стать участником программы целевого набора «Уралкалия», выпускникам школ необходимо сдать единый государственный экзамен по русскому языку и математике, а также предметам на выбор (физика, химия, информатика) на суммарный балл не ниже 180. Заявления от выпускников школ принимаются до 10 июня 2023 года.Целевые студенты имеют дополнительные гарантии и преимущества. Начиная со второго курса, компания выплачивает стипендию по итогам каждой сессии в размере от 3 до 12 тысяч рублей в месяц, в зависимости от успеваемости. Студенты, обучающиеся по целевой программе «Уралкалия», проходят оплачиваемую практику в подземном и поверхностном комплексах компании и обеспечиваются необходимыми методическими материалами для выполнения курсовых и дипломных работ. Выпускникам программы гарантировано рабочее место в «Уралкалии» и подъемные выплаты.