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Росреестр Прикамья проконсультирует пермяков по вопросам оформления недвижимости в офисах МФЦ

13.20 Вторник, 18 апреля 2023
Пермский край: новости дня
Управление Росреестра по Пермскому краю 20 апреля 2023 года, в четверг, проводит единый день консультаций по вопросам кадастрового учета и оформления прав на садовые и дачные дома, земельные участки, гаражи, здания и сооружения в офисах «Мои Документы».

Прием проводится в рамках цикла тематических мероприятий по вопросам кадастрового учета, посвященных 15-летию Росреестра.

Эксперты Управления будут работать в 13 офисах МФЦ с 15.00 до 19.00 без предварительной записи. На прием нужно взять все документы, которые необходимы для рассмотрения вопроса.

Руководитель регионального управления Росреестра Лариса Аржевитина обратила внимание, что на территории Пермского края многие владельцы недвижимости до сих пор не оформили свои права в государственном реестре недвижимости, тем самым не получая защиту государства, рискуя стать объектом для мошеннических действий. Прикамцев приглашают подойти в МФЦ с имеющимися документами для получения квалифицированной помощи специалистов Росреестра. А если все в порядке - сразу подать заявление на оформление недвижимости.

Адреса МФЦ:

г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 9 (Центральный офис)
г. Чернушка, ул. Коммунистическая, д. 9
г. Оса, ул. Степана Разина, д. 81, корп. 2
г. Чусовой, ул. Чайковского, д. 18
г. Верещагино, ул. Ленина, д. 31
г. Очер, ул. Ленина, д. 33
г. Кунгур, ул. Советская, д. 26
г. Краснокамск, ул. Коммунальная, д. 23
г. Нытва, ул. Карла Маркса, д. 72
г. Добрянка, ул. 8 Марта, д. 13
г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 9
г. Березники, ул. Мира, д. 30
г. Кудымкар, ул. 50 лет Октября, д. 42.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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