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Судебные приставы Перми - на страже чистоты родного города

09.52 Вторник, 18 апреля 2023
Пермский край: новости дня
15 апреля пермские судебные приставы пришли на берега р. Данилихи, чтобы примкнуть к общественной экологической инициативе по созданию комфортной среды.

В планах волонтеров облагородить район моста «Тысячи ступеней» и прибрежную зону. Вскоре на границе Свердловского и Дзержинского районов г. Перми появиться замечательная рекреационная зона, где можно будет отдохнуть всей семьей, понаблюдать за птицами, которые живут тут круглый год, кроме того небольшой оазис среди городской суеты позволит всем желающим заняться спортом, йогой, выйти на пленэр и запечатлеть красоты малой Родины. Члены профсоюза Главного управления ФССП по Пермскому краю приехали с разных концов города, чтобы помочь добровольцам. Итог впечатляет: территория вдоль пешеходной тропы от ул. Елькина до ул. Овчинникова освобождена от бытовых отбросов, зачищено дно р. Данилиха, сделаны первые шаги по благоустройству зоны родника. Силами неравнодушных пермяков уже снесены и разобраны старые заборы и строения вдоль реки.

Днем ранее еще один субботник состоялся по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, 28, у здания краевого управления ФССП России. Силами сотрудников ведомства территория была очищена от веток, прошлогодних листьев и вездесущего бытового мусора.

Такие мероприятия всю неделю проходили по всему городу, неравнодушные пермяки приводили в порядок родной город, с надеждой, что такая чистота будет поддерживаться всеми жителями и гостями краевой столицы.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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