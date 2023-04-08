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Прикамский Роскадастр внес в ЕГРН сведения о 853 зонах с особыми условиями использования территории

13.01 Понедельник, 17 апреля 2023
Пермский край: новости дня
В первом квартале 2023 года специалисты Роскадастра внесли в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о 853 региональных зонах с особым правовым статусом. В их числе 459 охранных зон объектов электроэнергетики, 123 зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 98 санитарно-защитных зон.

Зоны с особыми условиями использования территории устанавливаются с целью защиты здоровья людей, охраны окружающей среды и безопасной эксплуатации объектов недвижимости. Земельный кодекс РФ выделяет 28 видов зон, в которых действуют ограничения на использование земельных участков, например запреты на строительство или ведение земляных работ.

«Наполнение ЕГРН сведениями о зонах с особыми условиями использования территории является частью реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных». В реестр недвижимости внесено уже более 63 тысяч зон на территории Прикамья. За нарушение наложенных ими ограничений законодательство предусматривает различные виды ответственности. Поэтому перед проведением хозяйственных работ собственникам участков вблизи коммуникаций и промышленных объектов рекомендуется проверить наличие ограничений, зарегистрированных в реестре недвижимости. Это можно сделать с помощью выписки из ЕГРН «Об объекте недвижимости», – отмечает Елена Тимшина, заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Пермскому краю.

Заказать выписку из государственного реестра недвижимости можно не выходя из дома, воспользовавшись порталом Госуслуг.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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