В Частинском районе после вмешательства судебных приставов работодатель выплатил слесарю четверть миллиона

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Судебные приставы помогли жителю д. Поздышки Частинского района получить положенные выплаты и восстановить деловую репутацию. Мужчина в суде доказал, что работодатель необоснованно уволил его и вписал в трудовую книжку статью, которая мешала дальнейшему трудоустройству.Слесарь молочного комплекса в один из рабочих дней почувствовал недомогание и не вышел на работу. О своем состоянии он сообщил водителю организации, но не уведомил непосредственного начальника. Следующие несколько смен мужчина пропустил, а молчание со стороны работодателя воспринял как разрешение на вынужденное отсутствие на рабочем месте. Подтвердить свое заболевание официальными документами работник не смог, и это стало основанием для увольнения за прогулы. Сам прикамец был с этим категорически не согласен и обратился в суд за защитой своего честного имени. Суд поддержал исковые требования гражданина и обязал руководство СХПК «Славное» внести изменения в трудовую книжку прикамца, выплатить ему недополученную заработную плату в размере 250 тысяч и компенсировать моральный вред, которые были оценен в 10 тыс. рублей.Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отделение судебных приставов по Большесосновскому и Частинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав надлежащим образом уведомил руководителя организации-должника о возбуждении исполнительного производства, а также предупредил об административной и уголовной ответственности за неисполнение решения суда. Понимая всю серьезность ситуации, директор сельскохозяйственного кооператива в течении пяти дней не только выплатил взыскателю всю полагающуюся сумму, но и внес необходимые изменения в персональный документ о трудоустройстве гражданина.