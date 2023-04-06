В Росреестре Прикамья рассказали, как вернуть излишне уплаченную госпошлину за регистрацию прав на недвижимое имущество

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Плательщик должен обратиться с заявлением о возврате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав на недвижимость.Как можно обратиться?- Лично в любой офис МФЦ.- Направить заявление по Почте России на адрес Управления Росреестра по Пермскому краю: г. Пермь, ул. Ленина, д. 66/2.- Подать заявление с помощью личного кабинета официального сайта Росреестра: https://rosreestr.gov.ru/.Заявление о возврате излишне уплаченной государственной пошлины может быть подано в течение трех лет со дня ее уплаты.Какие документы, необходимы для подачи заявления на возврат?Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность. В Российской Федерации основной документ удостоверяющий личность – российский паспорт. Если подает заявление представитель физического лица, нужны документы, подтверждающие его полномочия действовать от имени заявителя (нотариально удостоверенная доверенность, свидетельство о рождении ребенка, удостоверение опекуна и т.д.). Копии этих прилагаются к заявлению.Юридические лица представляют документ, подтверждающий полномочия руководителя (протокол об избрании, приказ (решение) о назначении на должность и др.), доверенность представителя (нотариально удостоверенная или в простой письменной форме), подписанную руководителем юридического лица или лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица, скрепленную печатью этого юридического лица.К заявлению должна быть приложена копия платежного документа. С 1 января 2023 года оригинал платежного документа не прикладывается.Когда вернут госпошлину?После подачи заявления на возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины денежные средства вернутся в течение месяца.