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В Росреестре Прикамья рассказали, как вернуть излишне уплаченную госпошлину за регистрацию прав на недвижимое имущество

13.11 Пятница, 14 апреля 2023
Пермский край: новости дня
Плательщик должен обратиться с заявлением о возврате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав на недвижимость.

Как можно обратиться?

- Лично в любой офис МФЦ.
- Направить заявление по Почте России на адрес Управления Росреестра по Пермскому краю: г. Пермь, ул. Ленина, д. 66/2.
- Подать заявление с помощью личного кабинета официального сайта Росреестра: https://rosreestr.gov.ru/.

Заявление о возврате излишне уплаченной государственной пошлины может быть подано в течение трех лет со дня ее уплаты.

Какие документы, необходимы для подачи заявления на возврат?

Физические лица представляют документ, удостоверяющий личность. В Российской Федерации основной документ удостоверяющий личность – российский паспорт. Если подает заявление представитель физического лица, нужны документы, подтверждающие его полномочия действовать от имени заявителя (нотариально удостоверенная доверенность, свидетельство о рождении ребенка, удостоверение опекуна и т.д.). Копии этих прилагаются к заявлению.

Юридические лица представляют документ, подтверждающий полномочия руководителя (протокол об избрании, приказ (решение) о назначении на должность и др.), доверенность представителя (нотариально удостоверенная или в простой письменной форме), подписанную руководителем юридического лица или лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица, скрепленную печатью этого юридического лица.

К заявлению должна быть приложена копия платежного документа. С 1 января 2023 года оригинал платежного документа не прикладывается.

Когда вернут госпошлину?

После подачи заявления на возврат излишне уплаченной суммы государственной пошлины денежные средства вернутся в течение месяца.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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