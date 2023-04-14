Ученые Пермского Политеха оценили динамику экоинтенсивности добывающей промышленности России

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Экономический рост в современном мире должен сопровождаться снижением негативного воздействия на окружающую среду и сокращением потребляемых энергоресурсов, что может достигаться за счет внедрения новых технологий. Добывающая промышленность является достаточно ресурсоемкой и расходует порядка 12% электроэнергии и 8% водных ресурсов от общего объема их потребления в Российской Федерации. Отсюда и стремление государства стимулировать экономический рост с одновременным снижением объема ресурсопотребления и образуемых отходов, выбросов в атмосферный воздух и сбросов в водные объекты.Ученые Пермского Политеха разработали алгоритм, который поможет оценить динамику эко-интенсивности добывающей промышленности и определить барьеры и драйверы эколого-экономического развития отрасли. Исследование проведено при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках реализации программы деятельности научно-образовательного центра мирового уровня «Рациональное недропользование».Статья с результатами исследования опубликована в журнале «Recycling».- Выбор добывающей промышленности России в качестве объекта исследования обусловлен тем, что данный сектор оказывает негативное воздействие на все компоненты окружающей среды: недра, земли, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, флору и фауну. Добыча ресурсов и их переработка является источником примерно половины мировых выбросов парниковых газов и более 90% водного стресса и потери биоразнообразия. Поэтому очень важно следить за тем, какие изменения происходят в этой отрасли, – рассказывает доцент кафедры экономики и финансов ПНИПУ, кандидат экономических наук Александра Крутова.Для проведения исследования ученые разработали алгоритм оценки динамики эко-интенсивности добывающей промышленности Российской Федерации, который включает в себя 3 этапа. На первом используется модель зеленого роста П. Виктора, где оценивается цвет роста отрасли.Исследование показало, что за период с 2010 по 2021 годы валовая добавленная стоимость по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» выросла на 77%. Вместе с тем, объем образованных отходов производства и потребления увеличился на 131%. Несмотря на бурный рост промышленности, объем выбросов в атмосферу за анализируемый период увеличился всего на 34%, что можно считать позитивной динамикой. А негативная нагрузка добывающей отрасли на гидросферу снизилась на 51%. Если рассматривать динамику потребления ресурсов, то наблюдается рост потребления электроэнергии. За исследуемый период увеличение достигло 13%, а расход чистой воды вырос на 84%.- Полученные результаты показали четкую картину того, в какую сторону движется отрасль, - комментирует Анна Пепеляева, старший преподаватель кафедры экономика и Финансы ПНИПУ.На второй стадии проводится анализ и выявление наиболее важных факторов, оказывающих влияние на эко-интенсивность предприятиями. Например, инвестиционные затраты, направленные на мероприятия по охране окружающей среды, использование передовых технологий компаниями добывающей промышленности, качество управления и другие. На заключительном этапе осуществляется практическое применение разработанного подхода на уровне производства.В качестве примера исследовалась эколого-экономическая оценка внедрения инновационной технологии кустовой сепарации скважинной продукции и утилизации попутно добываемой воды на кусте скважин одного из нефтяных месторождений Пермского края.- Применение децентрализованных систем распределенного управления потоками добываемой продукции позволяет значительно повысить энергоэффективность перекачки и снизить капитальные затраты при замене и реконструкции трубопроводов на нефтяных месторождениях, находящихся на поздних стадиях разработки, – рассказывает Кирилл Вяткин, начальник сектора «Эксплуатация и нефтедобыча» Научно-образовательного центра «Геологии и разработки нефтяных и газовых месторождений» ПНИПУ.С помощью разработанного учеными Пермского Политеха алгоритма, становится возможным диагностировать и в дальнейшем отслеживать динамику эко-интенсивности страны, региона, отрасли, предприятия, а также выявлять проблемные зоны эколого-экономического развития и точечно воздействовать на них. Кроме того, подобный анализ может быть использован для обновления государственной, региональной или отраслевой политики в стремлении улучшить экологическую обстановку в России.