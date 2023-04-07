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Ученые Пермского Политеха предложили жарким странам строить дороги из нефтеотходов

13.02 Четверг, 13 апреля 2023
Пермский край: новости дня
Сельскохозяйственные земли имеют большое значение для развития страны. Зачастую благоприятные для выращивания растений территории совпадают с нефтяными месторождениями. При разработке скважин образуются отходы – буровые шламы, которые негативно влияют на объекты окружающей среды в том числе и на почвенный плодородный слой. Ученые Пермского Политеха предложили заключать нефтяные отходы в цементобетон, в котором они потеряют свою токсичность. Данный материал идеально подходит для использования в регионах с жарким климатом, поскольку именно при положительных температурах стройматериал будет долгие годы сохранять свою прочность.

Исследование опубликовано в сборнике конференций «Инженерное обеспечение в реализации социально-экономических и экологических программ АПК». Работа выполнена в рамках Программы академического стратегического лидерства «Приоритет-2030».

Химические реагенты, содержащиеся в буровом шламе, меняют состав окружающей среды, вследствие чего постепенно погибает водная и земная экосистема. Главная задача политехников заключалась в поддержании экологической безопасности окружающей среды на загрязненных территориях. Для этого ученые предложили добавлять измельченные нефтяные отходы в цементобетон, из которого строят дороги.

— В качестве образцов для исследования был отобран буровой шлам из нефтяных месторождений Оренбургской области. Цементобетон был получен смешением смесей с разными содержаниями цемента – 24%, бурового шлама – 76%, жидкого реагента 2% сверх 100% смеси и необходимого количества воды. Приготовленный и застывший раствор подвергался испытаниям на прочность и сжатие, — сообщил аспирант кафедры «Охрана окружающей среды» Антон Власов.

— Цементобетон с большим процентом бурового шлама в основе показал высокие характеристики и согласно ГОСТ 23558-94 имеет марку прочности М20, но имеет недостаточные свойства морозостойкости поэтому его применение рекомендуется только в странах с круглогодичной положительной температурой, — поделился профессор кафедры автомобилей и технологических машин, доктор технических наук, доцент Константин Пугин.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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