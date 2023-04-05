«Честь превыше прибыли»: новая выставка в «Горьковке»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В пермской краевой библиотеке им. Горького открылась экспозиция ко Дню мецената и благотворителя.Эту дату в России отмечают 13 апреля, в день рождения Гая Цильния Мецената, известного римского аристократа - покровителя художников, артистов, музыкантов. Библиотекари предлагают познакомиться на выставке с именами известных благотворителей и меценатов, узнать историю меценатства в Российской Федерации и о том, какие официальные документы регулируют благотворительную деятельность в нашей стране.В экспозиции представлены книги, рассказывающие о благотворительности и меценатстве в Пермском крае. Есть тут и книга из редкого фонда библиотеки: «Личная благотворительность членов императорской семьи (XVIII-начало XX вв.)», она повествует о благотворительной деятельности династии Романовых, зарождении и существовании благотворительных учреждений во времена правления Петра I, развитии благотворительной деятельности при Екатерине II.Выставка работает в отделе социально-экономической литературы (3 этаж, правое крыло) по 30 апреля, 6+.