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«Честь превыше прибыли»: новая выставка в «Горьковке»
Пермский край: новости дня
В пермской краевой библиотеке им. Горького открылась экспозиция ко Дню мецената и благотворителя.
Эту дату в России отмечают 13 апреля, в день рождения Гая Цильния Мецената, известного римского аристократа - покровителя художников, артистов, музыкантов. Библиотекари предлагают познакомиться на выставке с именами известных благотворителей и меценатов, узнать историю меценатства в Российской Федерации и о том, какие официальные документы регулируют благотворительную деятельность в нашей стране.
В экспозиции представлены книги, рассказывающие о благотворительности и меценатстве в Пермском крае. Есть тут и книга из редкого фонда библиотеки: «Личная благотворительность членов императорской семьи (XVIII-начало XX вв.)», она повествует о благотворительной деятельности династии Романовых, зарождении и существовании благотворительных учреждений во времена правления Петра I, развитии благотворительной деятельности при Екатерине II.
Выставка работает в отделе социально-экономической литературы (3 этаж, правое крыло) по 30 апреля, 6+.
Эту дату в России отмечают 13 апреля, в день рождения Гая Цильния Мецената, известного римского аристократа - покровителя художников, артистов, музыкантов. Библиотекари предлагают познакомиться на выставке с именами известных благотворителей и меценатов, узнать историю меценатства в Российской Федерации и о том, какие официальные документы регулируют благотворительную деятельность в нашей стране.
В экспозиции представлены книги, рассказывающие о благотворительности и меценатстве в Пермском крае. Есть тут и книга из редкого фонда библиотеки: «Личная благотворительность членов императорской семьи (XVIII-начало XX вв.)», она повествует о благотворительной деятельности династии Романовых, зарождении и существовании благотворительных учреждений во времена правления Петра I, развитии благотворительной деятельности при Екатерине II.
Выставка работает в отделе социально-экономической литературы (3 этаж, правое крыло) по 30 апреля, 6+.
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