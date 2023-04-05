Возрастное ограничение 18+

«Честь превыше прибыли»: новая выставка в «Горьковке»

12.59 Четверг, 13 апреля 2023
Пермский край: новости дня
В пермской краевой библиотеке им. Горького открылась экспозиция ко Дню мецената и благотворителя.

Эту дату в России отмечают 13 апреля, в день рождения Гая Цильния Мецената, известного римского аристократа - покровителя художников, артистов, музыкантов. Библиотекари предлагают познакомиться на выставке с именами известных благотворителей и меценатов, узнать историю меценатства в Российской Федерации и о том, какие официальные документы регулируют благотворительную деятельность в нашей стране.

В экспозиции представлены книги, рассказывающие о благотворительности и меценатстве в Пермском крае. Есть тут и книга из редкого фонда библиотеки: «Личная благотворительность членов императорской семьи (XVIII-начало XX вв.)», она повествует о благотворительной деятельности династии Романовых, зарождении и существовании благотворительных учреждений во времена правления Петра I, развитии благотворительной деятельности при Екатерине II.

Выставка работает в отделе социально-экономической литературы (3 этаж, правое крыло) по 30 апреля, 6+.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Высокопоставленных гостей вспомнят в Музее истории Екатеринбурга
05 апреля 2023
Клуб «НатУРАЛист» в пятый раз соберётся в библиотеке Белинского
12 апреля 2023
Приемная кампания в школы искусств Екатеринбурга начнется 15 апреля
06 апреля 2023
В Нижнем Тагиле вновь зафиксировали превышение вредных веществ в воздухе
08 апреля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:02 Ученые Пермского Политеха предложили жарким странам строить дороги из нефтеотходов
12:59 «Честь превыше прибыли»: новая выставка в «Горьковке»
09:35 Под контролем судебных приставов маленький пермяк получил место в детском саду
12:51 Ученые Пермского Политеха предложили новый метод утилизации отходов
10:32 В Кунгуре предпринимателя через суд заставили прекратить продажу табака рядом с детским учреждением
12:53 Жители Прикамья смогут проконсультироваться по вопросам кадастрового учета на «горячей линии» Росреестра
12:51 Метод ученых Пермского Политеха позволит определить, сколько прослужит трубопровод
10:21 В Карагае должник отправится под арест за неуплату административного штрафа
13:15 Ученые Пермского Политеха разработали устройство для повышения качества электронно-лучевой сварки
13:12 «Горьковка» познакомит пермяков с винтажными фото, исторической литературой и неаполитанской мандолиной
10:07 Судебные приставы взыскивают многомиллионные долги с территориальной сетевой организации «Центральные электрические сети»
17:56 В юбилейный год Пермь встречает окружной фестиваль «Театральное Приволжье»-2023
12:59 Ученые Пермского Политеха создали приложение для оценки зеленого каркаса города
09:51 В первом квартале 2023 года из Пермского края выдворено 26 нелегальных мигрантов
13:07 Учёные Пермского Политеха посчитали, на сколько хватит зарядки электрокарам на российских дорогах
09:47 Общественно полезный труд и арест автомобиля вынудили прикамца выплатить своему сыну порядка 125 тысяч рублей
09:37 «Уралкалий» заключил соглашение на поставку хлористого калия в Индию
12:45 Ученые Пермского Политеха создали компьютерный симулятор поведения строительных фирм
12:41 «Горьковка» приглашает пермяков на выставки рисунков и книг
10:00 Принудительная реализация земельного участка пермяка позволит вернуть взыскателям полтора миллиона рублей
12:49 Пермский ансамбль стал обладателем Гран-при всероссийского фестиваля-конкурса
Все новости
12:14 Галявиев получил пожизненный срок за стрельбу в казанской гимназии
11:40 В Россию прекратят поставки препаратов для диабетиков «Ребелсас» и «Оземпик»
11:03 Во Владивостоке экс-глава департамента образования осужден на 9,5 года за убийство
10:29 На Алтае более 30 школьников обратились к врачам после распыления перцового баллончика
18:30 Депутат ГД Нилов предложил ввести военный налог
17:34 Роспотребнадзор: в Москве у студента РГУ нефти и газа обнаружили корь
17:06 Пятизвездочный отель в Шерегеше построит «УГМК-Застройщик»
16:03 Совфед принял закон об электронных повестках, один сенатор проголосовал против
15:56 В Казахстане почти полсотни медиков отравились в ресторане
15:33 В Белгородской области при обстреле свинокомплекса погибли более 170 животных
15:15 СМИ: Саратовский военком арестован по делу о крупной взятке
14:42 В Красноярске полицейскому предъявили обвинение после смерти избитого задержанного
13:33 На Камчатке пепловый шлейф от вулкана протянулся на 350 км
12:52 Глава Минцифры: электронные повестки можно будет обжаловать в ускоренном порядке
11:56 В Астане были задержаны более 120 протестующих нефтяников
19:13 Депутат ГД Останина раскритиковала оперативное принятие закона об электронных повестках
18:45 В Королеве к журналисту RusNews пришли с обыском и выломали дверь, заведено три уголовных дела
17:38 ГД приняла во втором чтении законопроект об электронных повестках
17:33 На Камчатке вслед за вулканическим пеплопадом произошло землетрясение магнитудой 5,8
16:52 ГД приняла в первом чтении законопроект, который запрещает продажу вейпов детям
16:22 СК: ростовских полицейских подозревают в создании ОПС, в деле более 20 фигурантов
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK