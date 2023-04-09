Ученые Пермского Политеха предложили новый метод утилизации отходов

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В России, по данным Счетной палаты РФ, находится почти 9 тысяч мусорных свалок, и эта цифра продолжает расти. Газы, которые на них образуются, несут не только непосредственную угрозу жителям близлежащих городов, но и могут вызывать парниковый эффект, что грозит изменением климата и глобальным потеплением. С 2019 года в рамках нацпроекта «Экология» создается все больше новых мусороперерабатывающих заводов, где мусор сортируют и могут дать ему вторую жизнь. Но не все регионы могут позволить себе строительство подобных объектов. Также есть отходы, которые нельзя переработать, а только лишь захоронить или сжечь, что также создает экологическую нагрузку на окружающую среду. Поэтому необходимо искать альтернативные методы утилизации, которые не приведут к увеличению площадей по складированию мусора. Ученые Пермского Политеха разработали технологию, которая позволит избавляться от отходов более безопасным способом. Разработка проведена в соответствии с целями программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030».Статья с результатами исследования опубликована в «Горном журнале».- Мы провели социологический опрос, где спросили более 90 человек разных возрастных категорий, готовы ли они разделять мусор. 90% респондентов ответили, что сортировка очень важна, 60% согласились делать это самостоятельно. Результаты говорят о том, что люди стали более ответственно подходит к экологии особенно в своих городах. Поэтому поиск альтернативных вариантов утилизации отходов является актуальным на фоне запросов общества, - рассказывает, доцент кафедры разработки месторождений полезных ископаемых, кандидат технических наук Наталья Литвиновская.В частности, ученые предлагают новую технологию утилизации твердых бытовых отходов, которые образуются в процессе жизнедеятельности людей (пищевые отходы, бумага, дерево, различные металлы, пластик, стекло и многое другое) и значительная часть которых не подлежат переработке. Сейчас их складируют на полигонах, закапывают в землю или сжигают, что наносит непоправимый вред экологии, а также человеку из-за выделяемых газов. Поэтому исследователи рекомендуют помещать такой мусор в соляные шахты, которых на территории России большое количество. В них отходы будут находиться, как в банке, и не смогут нанести никакого ущерба.- Решение проблемы разделения и переработки мусора все же потребует дополнительных вложений из бюджета страны. Тем не менее, этот вопрос весьма важен и его необходимо решать. Кроме того, мы предлагаем технологию, которая предполагает участие горнодобывающих компаний в государственных программах, связанных с экологией, и она будет оплачиваться из грантов или из фонда, формируемого при оплате населением коммунальных услуг за обращение твердых бытовых отходов, - говорит Дарья Кривогина, доцент кафедры разработки месторождений полезных ископаемых, кандидат технических наук.По задумке ученых, складировать отходы можно, добавляя их на выработанных участках, которые образовались в результате работы в шахте. Таким образом, не потребуется строительства дополнительных выработок для выбросов и это не принесет никакого вреда горнякам. Но перед этим мусор должен пройти сортировку на перерабатывающем заводе, где определят токсичные и неподлежащие вторичной обработке остатки. Далее их раздробят на мелкие части, после чего отправят на захоронение или на закладочные работы в качестве дополнительного стройматериала. Следовательно, это позволит горнодобывающим компаниям решить вопрос с недостатком компонентов для закладки и сократить расходы на их закупку.Благодаря разработке ученых Пермского Политеха можно сократить количество мусорных полигонов в России и улучшить экологическую обстановку. Также все это поможет сократить расходы горнодобывающих компаний на закладку уже выработанных участков на шахтах. Следует отметить, что данная технология согласуется с Государственной программой «Охрана окружающей среды», в рамках которой предусмотрено сокращение объемов отходов за счет вторичного использования сырья в производстве и энергетической утилизации.