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В Кунгуре предпринимателя через суд заставили прекратить продажу табака рядом с детским учреждением

10.32 Среда, 12 апреля 2023
Пермский край: новости дня
Судебные приставы обязали кунгурского предпринимателя прекратить торговлю табачной продукцией у детского центра.

Бизнесмен осуществлял продажу сигарет в магазине «Табак Зебра», расположенном слишком близко к МАУДО «Центр дополнительного образования детей «Дар». По российскому законодательству подобные торговые точки должны располагаться на расстоянии не менее 100 метров от образовательных организаций. Таким образом, индивидуальный предприниматель нарушил требования Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».

Суд признал деятельность ИП незаконной и обязал его прекратить продажу табачной и никотиносодержащей продукции в этом магазине.
Соответствующий исполнительный документ поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Кунгурскому, Кишертскому и Березовскому районам ГУФССП России по Пермскому краю.

Судебный пристав надлежащим образом уведомил предпринимателя о возбуждении исполнительного производства и предупредил об административной ответственности за уклонения от возложенных на него обязательств. Должник не стал дожидаться штрафных санкций и выполнил требование исполнительного документа добровольно, о чем был составлен соответствующий акт. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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