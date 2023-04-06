Жители Прикамья смогут проконсультироваться по вопросам кадастрового учета на «горячей линии» Росреестра

Марина Осипова © Вечерние ведомости

13 апреля 2023 года с 14 до 17 часов (время местное) Росреестр проведет тематическую «горячую линию» по вопросам государственного кадастрового учета объектов недвижимости. Телефон «горячей линии» в Пермском крае 8 (342) 205-96-07. Мероприятие приурочено к 15-летию Росреестра и будет одновременно проходить во всех регионах страны.Как поставить на кадастровый учет земельный участок, жилой или садовый дом, как перевести нежилое помещение в жилое, как узаконить пристрой к дому, как разделить или объединить земельные участки, как исправить ошибки в сведениях о недвижимости, как изменить вид разрешенного использования земельного участка? На эти и другие вопросы ответят специалисты Управления Росреестра по Пермскому краю.