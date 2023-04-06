Возрастное ограничение 18+

Жители Прикамья смогут проконсультироваться по вопросам кадастрового учета на «горячей линии» Росреестра

12.53 Вторник, 11 апреля 2023
Пермский край: новости дня
13 апреля 2023 года с 14 до 17 часов (время местное) Росреестр проведет тематическую «горячую линию» по вопросам государственного кадастрового учета объектов недвижимости. Телефон «горячей линии» в Пермском крае 8 (342) 205-96-07. Мероприятие приурочено к 15-летию Росреестра и будет одновременно проходить во всех регионах страны.

Как поставить на кадастровый учет земельный участок, жилой или садовый дом, как перевести нежилое помещение в жилое, как узаконить пристрой к дому, как разделить или объединить земельные участки, как исправить ошибки в сведениях о недвижимости, как изменить вид разрешенного использования земельного участка? На эти и другие вопросы ответят специалисты Управления Росреестра по Пермскому краю.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Прокуратура Екатеринбурга принимает вопросы по зачислению детей в первые классы
06 апреля 2023
Спрос на новостройки в Екатеринбурге вырос на 5,9%
05 апреля 2023
Имущество «Водоканала» в Екатеринбурге выставили на торги
04 апреля 2023
В Екатеринбурге временно изменится схема движения автобусного маршрута №54
11 апреля 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
12:53 Жители Прикамья смогут проконсультироваться по вопросам кадастрового учета на «горячей линии» Росреестра
12:51 Метод ученых Пермского Политеха позволит определить, сколько прослужит трубопровод
10:21 В Карагае должник отправится под арест за неуплату административного штрафа
13:15 Ученые Пермского Политеха разработали устройство для повышения качества электронно-лучевой сварки
13:12 «Горьковка» познакомит пермяков с винтажными фото, исторической литературой и неаполитанской мандолиной
10:07 Судебные приставы взыскивают многомиллионные долги с территориальной сетевой организации «Центральные электрические сети»
17:56 В юбилейный год Пермь встречает окружной фестиваль «Театральное Приволжье»-2023
12:59 Ученые Пермского Политеха создали приложение для оценки зеленого каркаса города
09:51 В первом квартале 2023 года из Пермского края выдворено 26 нелегальных мигрантов
13:07 Учёные Пермского Политеха посчитали, на сколько хватит зарядки электрокарам на российских дорогах
09:47 Общественно полезный труд и арест автомобиля вынудили прикамца выплатить своему сыну порядка 125 тысяч рублей
09:37 «Уралкалий» заключил соглашение на поставку хлористого калия в Индию
12:45 Ученые Пермского Политеха создали компьютерный симулятор поведения строительных фирм
12:41 «Горьковка» приглашает пермяков на выставки рисунков и книг
10:00 Принудительная реализация земельного участка пермяка позволит вернуть взыскателям полтора миллиона рублей
12:49 Пермский ансамбль стал обладателем Гран-при всероссийского фестиваля-конкурса
12:46 Ученые Пермского Политеха проверили прочность тазобедренного эндопротеза с помощью моделирования и эксперимента на разрывной машине
10:58 Судебные приставы проведут прием граждан по вопросам взыскания алиментных платежей
13:25 Прикамский Росреестр проведет вебинар на тему «Дома блокированной застройки»
13:16 Повысить качество производства оптоволокна позволит матмодель ученых Пермского Политеха
11:02 В Перми назвали победителей регионального этапа конкурса «Хрустальные звездочки-2023»
Все новости
14:56 Получившим повестки гражданам запретят выезд из РФ до явки в военкомат
14:36 В ГД предложили наказывать граждан, которые «злоупотребляют» правом жаловаться в госорганы
13:49 Картаполов: повестка будет считаться полученной с момента ее размещения в личном кабинете
13:38 Глава ВТБ Костин предложил перезапустить приватизацию в РФ
12:18 Картаполов: новая волна мобилизации в России не планируется
11:57 На Камчатке спасатели отправились в засыпанные вулканическим пеплом поселки
11:26 На Алтае судья получил 13 лет колонии строгого режима за коррупцию
19:03 В центре Луисвилла в США произошла стрельба, полиция сообщает о множестве пострадавших
17:47 В Самаре ученик попал в больницу после поножовщины в школе
17:01 Депутат ГД предложила платить школьникам за высокую успеваемость
16:15 Комитет ГД одобрил поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену
15:42 В Марселе число жертв при обрушении здания выросло до четырех
15:17 В Москве шесть человек пострадали из-за разбитой банки с формалином в пункте выдачи
12:18 В Курске отменили военный парад 9 мая из соображений безопасности
11:42 Аналитики подсчитали, в каких регионах больше всего просроченных кредитов
10:34 В Чите рядовой получил семь лет строгого режима по статье о дезертирстве
10:00 Более 130 тысяч домов в регионах РФ хотят перевести с угольного отопления на электричество
17:17 Пермская учительница, которая назвала опоздавшего ребенка предателем, оштрафована на три тысячи рублей
16:32 Экс-футболист Кержаков объяснил, почему вместе с семьей уехал из России
15:55 В Находке пятиклассник получил удар током на входе в школу через турникет
15:37 Экс-мэра Старого Оскола заподозрили в новых взятках почти на 9 миллионов
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK