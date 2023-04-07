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Метод ученых Пермского Политеха позволит определить, сколько прослужит трубопровод

12.51 Вторник, 11 апреля 2023
Пермский край: новости дня
Сегодня при прокладке трубопроводов вместо металлических все чаще используются трубы из полимерных композиционных материалов, таких, как стекловолокно. Они обладают рядом преимуществ перед предшественниками: высокой коррозионной стойкостью, низким коэффициентом трения для перекачиваемой жидкости, меньшей массой. Однако их поведение в системе трубопроводного транспорта до конца не изучено. Срок службы полимерно-композиционных труб прогнозируется на основе анализа прочности в условиях статической нагрузки, тогда как в системе трубопровода нагрузка носит динамический характер. Чтобы точно оценивать эксплуатационные характеристики полимерных труб, ученые Пермского Политеха разработали методику, учитывающую различные типы напряжения, которое в них возникает. Полевые испытания предложенной методики уже ведутся на нефтедобывающих предприятиях Пермского края.

Статья, подготовленная в соавторстве с учеными Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана, опубликована в журнале «Polymer Science, Series D» (№. 15, 2022г). Исследование проведено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных научных исследований в соответствии с целями программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030».

— На данный момент не существует единой устоявшейся методологии оценки и прогнозирования эксплуатационных характеристик трубопроводов из полимерных композитных материалов в условиях, приближенным к реальным. Между тем, нагрузки, вызываемые, к примеру, работой насосов создают динамическое напряжение в теле трубы, которое ведет к появлению микротрещин, а они со временем – к разрушению трубопровода, что мы и наблюдали в ходе исследования на реальных примерах. Поэтому для дальнейшего расширения сферы применения поликомпозитных труб необходимо доработать созданную экспериментальную и теоретическую базу, которая принимала бы во внимание влияние всех видов потенциальной нагрузки и различные размеры труб, — объясняет один из авторов методики, профессор кафедры «Ракетно-космическая техника и энергетические системы», профессор, доктор технических наук Алексей Сальников.

Эксперимент по нагружению труб из стеклопластика диаметром 75 и 130 мм проводился с помощью спроектированной учеными установки. Она включает в себя систему создания нагрузки внутренним давлением, систему ударного (импульсного) нагружения образца и другие элементы, позволяющие воспроизвести не только статическое давление, но и разные виды динамической нагрузки на трубу.
Измерять эксплуатационные характеристики труб ученые предложили виброакустическим методом. Для этого образец помещается в экспериментальную установку, где под воздействием создаваемой нагрузки в образце возникает виброакустическое поле. Его сигналы регистрируются датчиками и обрабатываются специализированным ПО. Расшифрованная информация о возникших под действием внешних сил вибрациях в трубах позволяет оценить наличие в них дефектов и повреждений.

Предложенный метод уже проходит полевые испытания на трубопроводах ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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