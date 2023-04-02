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В Карагае должник отправится под арест за неуплату административного штрафа

10.21 Вторник, 11 апреля 2023
Пермский край: новости дня
За пренебрежение нормами действующего законодательства житель с. Карагай проведет двое суток в спецприемнике. Изначально мужчина был задержан за неповиновение законным требованиям полицейских, но потом добавил в копилку правонарушений неуплату административного штрафа.

Жильцы многоквартирного дома в с. Карагай были обеспокоены затянувшимся гуляньем их соседа. Несмотря на ночное время, мужчина слишком громко слушал музыку. Прибывшие по вызову полицейские попытались приструнить выпившего нарушителя, но последний не собирался успокаиваться. На просьбы сотрудников полиции прекратить шуметь и лечь спать, дебошир отвечал нецензурной бранью, угрожал правоохранителям и толкал их.

Суд признал гражданина виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.1 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции». Хулигану было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 2 тыс. рублей.

Решение суда поступило на исполнение в отделение судебных приставов по Карагайскому и Сивинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. После возбуждения исполнительного производства сотрудники ведомства уведомили должника о последствиях уклонения от погашения штрафа. Но мужчина посчитал, что может игнорировать решение суда. Судебный пристав составил в его отношении протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ за уклонение от исполнения административного наказания. Рассмотрев его, мировой судья назначил нарушителю наказание в виде 2 суток административного ареста.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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