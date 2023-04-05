«Горьковка» познакомит пермяков с винтажными фото, исторической литературой и неаполитанской мандолиной

Марина Осипова © Вечерние ведомости

10 апреля в пермской краевой библиотеке им. Горького состоятся фотовернисаж и концерт-знакомство с мандолиной, 11 апреля откроется выставка ко Дню освобождения узников концлагерей.Выставка фотоснимков «Хранители светописи» (12+) работает до конца апреля. В экспозиции - подборка старинных снимков из коллекции Лейлы Туркиной, члена Союза фотохудожников России, участницы более 150 региональных, российских и международных фотовыставок в 43 странах мира.Арт-фойе (4 этаж, левое крыло).10 апреля в 18:00 состоится концерт «Звонкая весна» (6+) в рамках проекта «Новое пространство». Прозвучат классические и современные произведения русских и зарубежных композиторов: А. Вивальди, П. Чайковского, С. Рахманинова, М. Глинки, И. Стравинского, И. Дунаевского, А. Цыганкова, О. Моисеевой и других. Во второй части встречи каждый сможет попробовать свои силы в игре на неаполитанской мандолине. Участники концерта: трио «Дом RA»: Т. Ненашева (домра, мандолина), О. Кошелева (домра), А. Сединина (фортепиано). Выступят также Г. Рожкова (вокал), А. Суслонова (фортепиано), Ж. Рыкалова (фортепиано), О. Силантьева (укулеле), студенты ПГИК, учащиеся ДМШ№ 6 «Классика» и православной ДШИ «Традиция».Конференц-зал (3 этаж, левое крыло).С 11 по 28 апреля будет работать книжная выставка «Мы вернулись из смерти» (16+). 11 апреля отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. В посвященной этому экспозиции - очерки, письма и дневники людей об их содержании в нацистских концлагерях. Отдельные издания расскажут о судьбе советских военнопленных в системе концлагерей Германии. На выставке есть сборники документов по делам бывших военнопленных. Выставка будет интересна историкам, учителям, студентам и всем, кто интересуется событиями Второй мировой войны.Отдел социально-экономической литературы (3 этаж, правое крыло).