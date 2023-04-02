Судебные приставы взыскивают многомиллионные долги с территориальной сетевой организации «Центральные электрические сети»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Применение принудительных мер позволило вернуть заработную плату работникам организации, осуществляющей деятельность по эксплуатации, обслуживанию и содержанию электросетей Пермского края. В рамках взыскания иных категорий долгов у юридического лица арестованы трансформаторные подстанции.В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находится сводное исполнительное производство о взыскании с ООО «Центральные электрические сети» задолженности в размере более 13 млн рублей в пользу ПАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Управление активами». Также в подразделение ведомства были предъявлены для принудительного исполнения удостоверения комиссии по трудовым спорам, согласно которым ООО «Центральные электрические сети» задолжало своим работникам заработную плату на общую сумму более 2 млн 800 тысяч рублей.В целях принудительного взыскания задолженностей судебным приставом было обращено взыскание на имущественное право должника по договору оказания услуг. Благодаря применению данной меры долги по оплате труда были взысканы полностью. Свои честно заработанные деньги получили 15 работников организации.Работа по взысканию многомиллионной задолженности в пользу юридических лиц продолжается. За неисполнение требований исполнительного документа в установленный для добровольного исполнения срок на должника наложена штрафная санкция в виде исполнительского сбора в размере более 1 млн рублей, произведен арест имущества — пяти трансформаторных подстанций. Если организация не погасит задолженность, арестованное имущество будет предано на принудительную реализацию.