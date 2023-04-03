В юбилейный год Пермь встречает окружной фестиваль «Театральное Приволжье»-2023

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 18 по 20 апреля наш город впервые будет принимать финальный этап фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Площадки фестиваля развернутся в Пермском академическом Театре-Театре, в Пермском театре кукол, в Пермском доме народного творчества «Губерния», в Пермском краевом колледже искусств и культуры. В наш город приедут финалисты из 14 регионов Приволжского округа. Спектакли-победители представят коллективы из Саратовской, Оренбургской и Самарской областей, Республики Татарстан и Республики Марий Эл.События «Театрального Приволжья» включены в программу празднования 300-летия Перми.Фестиваль детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье» проводится с 2019 года по инициативе полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Анатольевича Комарова. «Проект является одним из самых масштабных в округе по охвату участников: 8 700 представителей театральных коллективов, 87 экспертов и более 200 тысяч зрителей. В финале четвёртого сезона проекта участвовали 28 спектаклей из всех регионов округа, поставленных силами молодёжных и детских театральных коллективов. Представлены самые различные виды и жанры театрального искусства – драмы, комедии, мюзиклы, фарсы, приключения, фантазии, пластические спектакли, баллады, сказки и даже спектакли в жанре экспериментальной терапии», - говорится на официальном сайте фестиваля.На окружном конкурсе 2023 года Прикамье представляли два коллектива: театр танца «New vision» со спектаклем «Река жизни» и театральная студия «Туки-Луки» при театре кукол «Туки-Луки» со спектаклем «Поехали!». Оба коллектива успешно прошли региональный финальный отбор, но в тройку победителей на окружном этапе, к сожалению, не попали.18 апреля в 16.30 на сцене Пермского дома народного творчества можно будет увидеть спектакль-финалист конкурса «Дети войны» (Саратовская область). 19 апреля в 15.30 в большом зале театра кукол – спектакль «Волшебные сны Апуша» (Республика Татарстан), в 15.30 в малом зале кукольного театра – спектакль «Слово о полку Игореве» (Самарская область). В этот же день, 19 апреля, в 15.30 в краевом колледже искусств и культуры состоится показ спектакля «Игра любви и случая» (Оренбургская область). В заключительный день фестиваля, 20 апреля, в 14.00 на большой сцене Театра-Театра – спектакль «Цветик-семицветик» (Республика Марий Эл), в 15.30 на Сцене-Молот – спектакль «Вдовы» (Самарская область).20 апреля в 18.00 в Пермском академическом Театре-Театре состоится торжественная церемония награждения победителей фестиваля детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье». Будет организована прямая трансляция. Также в рамках фестиваля для гостей нашего города будут организованы экскурсии и тематические мастер-классы, встречи с актёрами и пиротехническое шоу.В Перми состоится и подведение итогов традиционного для «Театрального Приволжья» конкурса театральных афиш. Организаторы отмечают, что в этом году конкурс бьёт все рекорды: на него прислали более тысячи работ со всего Приволжского округа! Победителей всего шестеро. Их афиши можно будет увидеть на выставке в фойе Театра-Театра.