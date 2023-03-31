Марина Осипова © Вечерние ведомости

Во многих городах России абсолютно не сформирован «экологический каркас», или зеленый каркас», под которым подразумевают территории с растительным покровом – деревьями, цветами, лужайками для отдыха населения. Главной причиной тому является отсутствие нормативных документов в законодательстве, что дает возможность пренебрегать озеленением при проектировании и строительстве объектов жилой застройки. Отсюда появляются пустынные города, у которых основные «растительные уголки» приходятся на окраины, овраги и поймы рек. Так, недостаток зелени становится основной проблемой развития современной урбанистики. Ученые Пермского Политеха создали приложение для оценки зеленого каркаса города. Использование технологии придаст населенному пункту целостность и законченность, оживит ландшафты.Исследование опубликовано в журнале «Инженерный вестник Дона» 2023 года.Компьютерная программа оценивания состояния «Зеленого каркаса» включает в себя следующие критерии: имеющиеся парки и скверы, являющиеся полноценным общественным пространством для удовлетворения потребностей разных социокультурных групп горожан, общую площадь зеленых насаждений, которая используется населением для отдыха, прогулок и развлечений, площадь всех зеленых насаждений в исследуемом городе, данные о количестве публикаций с использованием фотографий, сделанных в границах озелененных территорий (может быть определена при помощи различных геоинформационных сервисов, например, «Яндекс. Карты») и общая численность населения анализируемой местности, — сообщила магистрантка кафедры СИМ Анастасия Жуланова.После сбора и ввода всех данных программа выполняет анализ и выдает результат состояния озеленения в городе: неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо и отлично. Исходя из результата, система строит дерево решений, показывающее на какой из критериев (элементов) стоит в первую очередь обратить внимание.— Проанализировав город Пермь, предлагаемым решением развития урбанистики становится создание крупных внутригородских пространств и пригородных озелененных территорий, обустройство пешеходных связей между озелененными территориями и жилыми кварталами, использование при создании «зеленого каркаса» ранее незадействованных заболоченных, заторфованных земель, которые занимают часть городских территорий, — поделилась доцент кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение» Дарья Кривогина.Программа позволит отслеживать и своевременно улучшать ряд показателей качества развития индустриальных городов.