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В первом квартале 2023 года из Пермского края выдворено 26 нелегальных мигрантов

09.51 Пятница, 7 апреля 2023
Пермский край: новости дня
В первом квартале 2023 года принудительно отправлено на историческую родину 26 иностранных граждан. Все выдворенные мигранты проживали и работали в Пермском крае без документов, подтверждающих право на пребывание и трудоустройство на территории РФ.

Незаконно на территории региона находились не только выходцы из стран ближнего зарубежья - Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана и Кыргызстана, но и 2 жителя Кубы, а также 1 гражданин Китая. Суды Пермского края признали их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». В соответствии с санкцией данной статьи нарушители были оштрафованы и выдворены за пределы РФ.

Сотрудники отдела специального назначения ГУФССП России по Пермскому краю сопроводили нелегальных мигрантов до аэропортов Екатеринбурга и Москвы, передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ для дальнейшей отправки на родину. В их паспортах будет стоять штамп о выдворении из страны, в ближайшие пять лет нарушителям миграционного законодательства въезд в Россию будет закрыт.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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09:51 В первом квартале 2023 года из Пермского края выдворено 26 нелегальных мигрантов
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