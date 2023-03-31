Учёные Пермского Политеха посчитали, на сколько хватит зарядки электрокарам на российских дорогах

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Согласно российскому аналитическому агентству «Автостат», на 1 января 2023 года в РФ зарегистрировано 20,7 тысячи автомобилей с электрическим двигателем. Пока что Россия значительно отстает от общемировых трендов. Однако автолюбители стали гораздо чаще покупать электромобили, а недавно стартовало производство новой модели «Москвича», 10 тысяч которой уже в этом году соберут с электродвигателем. Но пока самыми популярными остаются зарубежные марки, которые создавались для дорог с более мягким климатом и не для слишком больших расстояний. В зимних условиях владельцы электрокаров сталкиваются с некорректным расчетом запаса хода, а при значительных междугородних пробегах это может привести к преждевременному использованию запаса электроэнергии и невозможности дальнейшего использования транспортного средства. Учёные Пермского Политеха проверили, как российские дороги и климат могут повлиять на эксплуатацию и обслуживание электромобилей.Статья с результатами исследования опубликована в журнале «Вестник ПНИПУ».С проблемами автовладельцы сталкиваются в основном при эксплуатации электромобиля в загородном режиме, так как особенностью таких автомобилей является повышенный расход электроэнергии на высоких скоростях, связанный с высоким аэродинамическим сопротивлением воздуха. Следовательно, в случае отсутствия должной зарядной инфраструктуры и больших междугородних пробегов автолюбителям необходимо знать зависимость расхода электроэнергии от внешних факторов, чтобы поездка не прервалась на середине пути. Кроме того, от изменения условий могут поменяться регламентированные сроки обслуживания и ремонта авто.- В нашей стране электромобили, действительно, могут вести себя иначе, чем за рубежом. Мы проводили эксперимент зимой ещё в более-менее тёплую погоду, но уже получили результаты, которые отличаются от паспортных значений автомобиля. А при температуре в -30 или даже -40, да ещё и при большем расстоянии, расход энергии может оказаться совершенно другим, нежели указывает производитель, - рассказывает старший преподаватель кафедры «Автомобили и технологические машины» Дмитрий Беляев.Для исследования был взят самый популярный электромобиль в России – «Tesla». Выбранный маршрут Очёр - Ижевск в 185 километров он преодолел за 3 часа 10 минут при средней скорости в 58 км/ч. Данные фиксировались с помощью штатной бортовой системы диагностирования автомобиля. Установлено, что авто эксплуатировалось в экономичном режиме, при этом расход электроэнергии составил 56 % от емкости батареи. Таким образом, при движении при средней температуре окружающей среды в +6 градусов потенциал хода составит не более 330 километров. При этом, согласно паспортным данным автомобиля, запас энергии при полном заряде батареи превышает 500 километров. Выходит, что при движении с разрешённой скоростью за городом в 90-110 км/ч при отрицательных температурах заявленные паспортные значения расхода энергии снижаются.Также учёные ПНИПУ выяснили, что полученные данные не стыкуются с регламентом расчёта расхода топлива, который указан в нормах Министерства транспорта России. Поэтому они предложили внести в неё корректировки, которые могут помочь в правильной эксплуатации владельцам электромобилей и компаниям, где есть подобный автопарк.