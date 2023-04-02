Общественно полезный труд и арест автомобиля вынудили прикамца выплатить своему сыну порядка 125 тысяч рублей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Исполнительное производство о взыскании с отца средств на содержание сына-подростка 2006 г.р. находилось на исполнении в отделении судебных приставов по Красновишерскому району ГУФССП России по Пермскому краю.На протяжении четырех лет мужчина был официально трудоустроен, проблем с перечислением алиментов не было. Взыскательница исправно получала и тратила на мальчика положенные по закону денежные средства. Но затем гражданин уволился и выплаты прекратились. Найти новое место работы родитель не пытался, на учет в центр занятости не вставал, перебивался случайными заработками, которые предпочитал расходовать исключительно на себя.Длительное пренебрежение родительскими обязанностями обернулось для мужчины административной ответственностью по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей». Наказание в виде 50 часов обязательных работ неплательщик отбыл, но это не избавило его от необходимости погашения задолженности в размере порядка 125 тысяч рублей. В ходе работы по исполнительному производству судебным приставом было установлено, что за должником зарегистрирован автомобиль Chevrolet Niva. Транспортное средство было разыскано и подвергнуто аресту. В тот же день должник нашел необходимую сумму и полностью погасил задолженность. Также после отбытия административного наказания он официально трудоустроился. Дальнейшие ежемесячные платежи по алиментам будут удерживаться из его заработка.