Принудительная реализация земельного участка пермяка позволит вернуть взыскателям полтора миллиона рублей

Марина Осипова © Вечерние ведомости

К каким только уловкам не прибегал житель Орджоникидзевскому района г. Перми, чтобы уклониться от погашения многочисленных долгов. Но судебным приставам удалось найти способ вернуть взыскателям полуторамиллионную задолженность.В отделе судебных приставов по Орджоникидзевскому и Ильинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю на исполнении находится 17 исполнительных производств о взыскании с пермяка задолженностей по налогам, коммунальным платежам и в пользу физических лиц. Общая сумма долга мужчины составляет 1 млн 500 тысяч рублей.В добровольном порядке гражданин свои финансовые обязательства не исполнял. Судебные приставы неоднократно выходили по месту его жительства для проверки имущественного положения. Но каждый раз должник проявлял изобретательность, чтобы избежать личной встречи с сотрудниками службы. То, изменив голос, через дверь сообщал, что он ребенок и взрослых нет дома, то просил свою мать сообщить, что он по данному адресу не проживает.В рамках принудительного взыскания долга было установлено, что мужчине на праве собственности принадлежит земельный участок. Так как обращение взыскания на земельный участок по обязательствам его собственника допускается только на основании решения суда, судебный пристав подал в суд соответствующее исковое заявление. Требования сотрудника органа принудительного исполнения были удовлетворены. Земельный участок будет подвергнут аресту и передан на реализацию. Вырученные от его продажи денежные средства пойдут на погашение долгов пермяка.