Пермский ансамбль стал обладателем Гран-при всероссийского фестиваля-конкурса

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Заслуженный коллектив народного творчества Народный хореографический ансамбль «Солнечная радуга» стал обладателем Гран-при всероссийского фестиваля-конкурса народного танца и балетмейстерских работ имени Геннадия Власенко.Проект завершился в Самаре 2 апреля. 70 любительских танцевальных коллективов из России подали заявки на участие в I туре, но приглашения на очный этап получили лишь 27 ансамблей.Организаторами смотра стали министерство культуры Самарской области, Государственный Российский Дом народного творчества имени В. Д. Поленова, Самарское агентство социокультурных технологий и Самарский государственный институт культуры.По итогам очного этапа Народный хореографический ансамбль «Солнечная радуга» стал победителем в номинациях: народно-сценический танец, стилизованный народный танец, а также победил в конкурсе балетмейстерских работ.Фестиваль, проходящий в Год педагога и наставника, представил жанровое разнообразие народного танца, а также достижения ведущих хореографов и коллективов, познакомил зрителей с танцевальным наследием Поволжья, которое исследовал и успешно соединял с современной хореографией Геннадий Власенко – выдающийся педагог-хореограф, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.Программа фестиваля включала не только конкурсные испытания: в рамках мастер-классов с конкурсантами работали лучшие российские хореографы из Москвы, Костромы, Башкортостана, Татарстана, Ханты-Мансийского автономного округа. Также состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Национальное культурное наследие: региональный аспект».Участие в конкурсе Народного ансамбля «Солнечная радуга» стало возможным благодаря победе коллектива в I сессии краевого проекта «Творческие люди» 2023 года.Проект «Творческие люди» реализуется при поддержке министерства культуры Пермского края в рамках национального проекта «Культура».