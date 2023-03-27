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Судебные приставы проведут прием граждан по вопросам взыскания алиментных платежей
Пермский край: новости дня
6 апреля с 10:00 до 18:00 часов по местному времени во всех подразделениях Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю состоится День единого приема граждан по вопросам взыскания алиментов в пользу несовершеннолетних и иным категориям исполнительных производств, затрагивающим интересы детей.
Адреса подразделений судебных приставов указаны в разделе «Контакты» официального сайта ведомства: https://r59.fssp.gov.ru. Также граждане могут обратиться непосредственно в Главное Управление по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, 28.
Предварительной записи на прием не требуется. Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Адреса подразделений судебных приставов указаны в разделе «Контакты» официального сайта ведомства: https://r59.fssp.gov.ru. Также граждане могут обратиться непосредственно в Главное Управление по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, 28.
Предварительной записи на прием не требуется. Гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
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