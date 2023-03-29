Прикамский Росреестр проведет вебинар на тему «Дома блокированной застройки»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

5 апреля в 14.00 часов Управление Росреестра по Пермскому краю проведет прямой эфир «Вконтакте» на тему «Дома блокированной застройки».Информация будет полезна владельцам помещений (квартир) в двух-, трех- и более квартирных домах, которые хотят изменить статус своих объектов на дома блокированной застройки.Спикеры расскажут, какие объекты могут стать домами блокированной застройки, какой документ будет являться основанием для смены помещения (квартиры) на дом блокированной застройки, в чем отличие домов блокированной застройки от индивидуальных жилых домов и многоквартирных домов, зачем менять статус объекта с «квартиры» на «дом». Будут рассмотрены конкретные жизненные ситуации и предложены пути решения проблемных вопросов.Эксперты Росреестра также расскажут об особенностях кадастрового учета домов блокированной застройки и земельных участков под ними, порядке внесения изменений в ЕГРН.Вопросы по теме вебинара можно задавать в комментариях к посту о вебинаре «Вконтакте» (vk.com/public49884202), а также в чате во время прямого эфира.