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В Перми назвали победителей регионального этапа конкурса «Хрустальные звездочки-2023»

11.02 Понедельник, 3 апреля 2023
Пермский край: новости дня
Весенним теплом встречала краевая столица участников регионального этапа Всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки-2023». С самого утра в музыкальную школу № 10 «Динамика» стекались самые талантливые и одаренные дети со всего Прикамья.

Ребятам предстояло показать свое мастерство в трех номинациях: «Исполнительское мастерство», «Вокал» и «Хореография». По традиции в конкурсе участвуют юные артисты из семей сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих, учащиеся кадетских классов, детские коллективы.

В концертном зале уже было все готово, чтобы будущие звезды в полной мере представили на суд жюри свои достижения. В этом году в правилах творческого соревнования произошли изменения, теперь победители прошлых лет могут заявиться только вне конкурсной программы, поэтому на сцене было много новых лиц.

К сожалению, в этом году жюри не смогли определить лучших танцоров в номинации «Хореография», так что в следующем этапе конкурса Пермский край будут представлять всего два участника: Максим Филимонов, который стал лучшим среди вокалистов всех возрастов и Сергей Сикерин, поразивший жюри своим исполнением «Этюд До Минор» А. Хачатуряна.

Всем участникам были вручены памятные дипломы и подарки от Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю и профсоюза ведомства. Кроме того, профсоюз ГУФССП России по Пермскому краю помог с организацией видеосъемки, а также предоставил сладкие презенты для ребят-участников из детского дома и подарки для победителей.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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