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Программа ученых Пермского Политеха улучшит работу стационарных больниц

13.07 Пятница, 31 марта 2023
Пермский край: новости дня
Опыт пандемии коронавируса показал, что оперативное предоставление коечных мест для нуждающихся в госпитализации пациентов является важной функцией оказания медицинской помощи. При этом строительство новых медицинских корпусов не всегда оправдано ввиду высокой цены и ограничениям по времени. Процесс перепрофилирования медицинских организаций тоже имеет недостатки, например, увеличивается число жалоб от пациентов на снижение качества оказываемых услуг.

Ученые Пермского Политеха разработали механизм обработки информации, который способствуют уменьшению очередей пациентов, сокращению количества неудовлетворенных обслуживанием пациентов за счет своевременного предоставления необходимого и достаточного количества коечного фонда.

Подробнее с работой можно ознакомиться в журнале 2023 года «Bulletin of the South Ural State University. Ser. Computer Technologies, Automatic Control, Radio Electronics».

Динамика ряда заболеваний, в частности коронавирусной инфекции, меняется хаотично и не поддается прогнозу, соответственно нужны процессы, которые способны оптимизировать массовое обслуживание пациентов. Для управления системой обслуживания заболевших, политехники разработали механизм на базе программного обеспечения «Декон». В основе лежит метод иерархической линейной свертки, который будет обрабатывать запросы по степени важности. Также в механизме были заложены следующие параметры: уровень загруженности отделения, интервалы времени между записью пациентов, увеличение или уменьшение загрузки коечного фонда, наличие сезонных заболеваний и простуд, количество жалоб на входе (ожидающих в очереди), количество жалоб от лиц, получающих лечение в данном медицинском учреждении (в связи с уплотнением).

— Разработанный механизмами комплексного оценивания позволяет прогнозировать своевременную смену наличия свободных мест и оперативно согласовывает мнения разных сторон, принимающих решение – пациенты и сотрудники медицинских организаций - главный врач, старшая медсестра и заведующими лечебными отделениями. Благодаря скорости обработки информации механизм помогает улучшить работу медицинского учреждения, — сообщила ассистентка кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение» Регина Ларионова.

— Данный механизм учитывает предпочтения всех заинтересованных лиц, а благодаря скорости обмена данных в программе не создается очередей среди пациентов, следовательно, уменьшается число жалоб от пациентов на качество оказываемых больницей услуг, — рассказывает доктор технических наук, профессор кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение» Валерий Харитонов.

Программу можно адаптировать к другим системам массового обслуживания граждан при онлайн-потоке заявок.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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