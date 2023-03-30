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Перспектива остаться без земельного участка вынудила должника заплатить штраф

10.43 Пятница, 31 марта 2023
Пермский край: новости дня
Сотрудник одного из заводов в г. Лысьве создал организованную преступную группу, не отходя от станка. Мужчина мастерски воспользовался своими профессиональными умениями, чтобы реализовать противоправную схему по хищению сырья с места работы.

Нарушитель, являясь мастером по ремонту оборудования и зная особенности технологии переплавки цинка, решил сознательно завышать нормы естественной потери сырья при плавке, что позволило ему длительное время скрывать факт хищения. Для того, чтобы осуществить задуманное, он подобрал сообщников исходя из их должностных обязанностей. Двое из них, работая в литейном цехе скрывали недостачи, которые возникали из-за того, что вовлеченный в преступную схему шофер не довозил положенное количество цинка в цех. Водитель при транспортировке груза изменял маршрут и оставлял похищенное сырье в гараже. Затем металл реализовывали с рук, вырученные деньги делились между всеми участниками.

Действия лидера преступной группы были квалифицированы судом по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой лиц в особо крупном размере». Мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей.

Исполнительный документ о взыскании штрафа находился на исполнении в отделении судебных приставов по г. Лысьве ГУФССП России по Пермскому краю. К моменту освобождения из мест лишения свободы мужчина смог выплатить лишь часть положенной суммы. В рамках принудительного взыскания остатка долга сотрудниками ведомства было установлено, что мужчина является собственником земельного участка размером 6 соток. После того, как судебный пристав уведомил должника о том, что подготовлены документы для подачи искового заявления в суд с целью обращения взыскания на данный участок, мужчина внес оставшиеся 277 тысяч рублей на депозитный счет подразделения Службы.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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