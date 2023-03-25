В этом году Росреестр и Роскадастр в Пермском крае бесплатно для правообладателей исправили ошибки в сведениях 1780 объектов недвижимости

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Специалисты региональных Росреестра и Роскадастра, устранив неточности в сведениях Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) по объектам недвижимости, расположенным на территории Пермского края, с начала 2023 года уже сэкономили время и деньги землепользователей на проведение уточняющих кадастровых работ. С учетом средней стоимости подготовки межевого плана – это более 12,5 миллиона рублей.Работа по выявлению ошибок продолжается с применением новых методов анализа пространственных данных, что в условиях цифровизации экономики очень ценно. До конца 2023 года планируется исправить более 15 тысяч реестровых ошибок в сведениях ЕГРН. Эта работа ведётся Росреестром по всей стране в рамках реализации государственной программы «Национальная система пространственных данных».О том, что такое реестровые ошибки и почему важно их оперативно устранять, рассказали в ведомстве.Росреестр продолжает формировать полный и точный реестр недвижимости. Исторически накопленные ошибки, допущенные кадастровыми инженерами при подготовке актов обследования, карты-планов территорий, технических и межевых планов, и некорректно внесенные на основе них сведения в ЕГРН в настоящее время препятствуют осуществлению учетно-регистрационных действий, нарушают права собственников.«Наличие реестровых ошибок в сведениях ЕГРН в отдельных случаях может привести к смещению границ земельных участков и стать причиной судебных разбирательств между правообладателями, в результате которых правообладатели могут понести большие материальные расходы. В этой связи исправление реестровых ошибок является для нас одной из приоритетных задач», – отметил Яков Осипов, заместитель директора – главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по Пермскому краю.Исправить реестровые ошибки могут сами собственники, подав в Росреестр заявление и документы с актуальными сведениями. Сотрудники Росреестра также могут сами устранять ошибки в сведениях ЕГРН в случае их выявления. Если сотрудник обнаружит реестровую ошибку, то правообладателю недвижимости поступит соответствующее уведомление.Елена Клюшова, начальник отдела по кадастровому учету и государственной регистрации прав на объекты недвижимости Управления Росреестра по Пермскому краю, обращает внимание пермяков: «Если вы как собственник получили решение о выявлении реестровой ошибки, согласны с «новыми» границами, никаких действий предпринимать не нужно. Росреестр самостоятельно внесет нужные изменения через 3 месяца».