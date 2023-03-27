Возрастное ограничение 18+

Разработка ученых Пермского Политеха позволит повторно использовать строительные отходы

13.06 Четверг, 30 марта 2023
Пермский край: новости дня
Ежегодно на предприятиях, специализирующихся на выпуске изделий из ячеистого бетона, образуется от 5 до 10 тыс. куб. м твердых отходов производства, большая часть которых копится в отвалах или утилизируется в качестве строительного мусора, ухудшая и без того нестабильную экологическую обстановку. Помочь в решении проблемы может исследование ученых Пермского Политеха. Они нашли способ использовать твердые отходы производства ячеистого бетона как вторсырье для строительной индустрии. Исследование выполнено в соответствии с целями программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030».

Статья, опубликованная в журнале «Journal of Physics: Conference Series», вносит вклад в обеспечение технологического суверенитета Российской Федерации.

На сегодня наиболее популярным стеновым строительным материалом в России является автоклавный газобетон, также известный как ячеистый или газобетон. Он уже занимает более половины рынка штучных стеновых материалов, и его популярность продолжает расти. Получают автоклавный газобетон из смеси песка, цемента, извести, газообразователя и воды. Отформованный и нарезанный на блоки газобетонный массив выдерживают при повышенном давлении и температуре в герметичных установках – автоклавах.

При производстве ячеистого бетона образуются твердые отходы и некондиционные изделия, объем которых составляет, в зависимости от используемой технологии, от 1,6% до 15,4% от общего количества выпускаемой продукции. Чтобы не допустить загрязнения окружающей территории, эти отходы необходимо рационально утилизировать или перерабатывать. Ученые Пермского Политеха предложили использовать их вторично в производстве строительных изделий из легкого бетона, таких, как стеновые панели или строительные блоки.

— Современные легкие бетоны в основном получают с применением искусственных пористых заполнителей (керамзита, металлургического шлака и проч.) или пористых горных пород (пемзы, вулканического туфа, пористых известняков). Дробленый газобетон значительно дешевле активно применяемого сегодня керамзита. Его использование позволит в разы снизить себестоимость производства легкобетонных смесей,— рассказывает доцент кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение», кандидат технических наук Степан Леонтьев.

С помощью серии экспериментов ученым удалось подобрать состав бетонной смеси на основе отходов производства автоклавного газобетона. Ее физико-механические характеристики позволяют использовать смесь в производстве изделий из легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного назначения, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.

Применение дробленого газобетона в качестве заполнителя не только удешевит производство легких бетонов, но и позволит решить проблему переработки и использования некондиционной продукции предприятий строительной индустрии.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Марина Осипова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Спецавтобаза собирает заявки на вывоз мусора после субботников в Свердловской области
27 марта 2023
В Техническом университете УГМК будут выращивать своих айтишников
24 марта 2023
Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже
30 марта 2023
В Екатеринбурге пропал журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович
30 марта 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:10 В этом году Росреестр и Роскадастр в Пермском крае бесплатно для правообладателей исправили ошибки в сведениях 1780 объектов недвижимости
13:06 Разработка ученых Пермского Политеха позволит повторно использовать строительные отходы
10:38 Судебные приставы взыскали с директора пермской организации уголовный штраф за уклонение от уплаты налогов
13:36 Росреестр Прикамья объяснил, почему не действует «дачная амнистия 2.0»
13:32 Исследование ученых Пермского Политеха поможет стали избежать хрупкости
10:13 Судебные приставы разыскивают родственников защитников Новороссийска
13:26 Росреестр Прикамья отвечает на топ-5 вопросов о банкротстве граждан
13:18 Ученые Пермского Политеха определили наиболее устойчивый тип межэтажного перекрытия при реконструкции
10:27 УФССП по Пермскому краю ведет прием на службу в органах принудительного исполнения РФ
13:27 Прикамский Росреестр поясняет, какие сделки можно заключать с объектами долевого строительства
13:21 Предсказать банкротство строительных фирм поможет исследование ученых Пермского Политеха
10:08 Судебные приставы Пермского края взыскали с коммунальной организации более 4 млн рублей задолженности за газ
13:13 Три геодезических пункта в Прикамье начинаются на Ы
13:07 В Пермском Политехе предложили оснастить платные дороги безбарьерной системой оплаты
09:52 В Управлении ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
13:15 Прикамский Росреестр разъясняет, могут ли наследники воспользоваться «дачной амнистией 2.0»
13:12 Открыт прием заявок на конкурс инновационных проектов «Изобретатели Пермского края»
10:35 Пермячка выплатила банку порядка 4,5 млн рублей задолженности ради своей иномарки
13:03 Направляя обращение о нарушении земельного законодательства, необходимо предъявить паспорт, поясняет Росреестр Прикамья
12:58 Исследование ученых Пермского Политеха повысит качество 3D-печати титановыми сплавами
10:04 ФССП России приглашает принять участие в конкурсе на лучшее освещение ее деятельности
Все новости
18:31 В США при крушении двух военных вертолетов погибли девять человек
17:31 Суд в Москве арестовал журналиста WSJ Гершковича по делу о шпионаже до 29 мая
16:55 В МИД заявили, что вопрос об обмене задержанного в Екатеринбурге журналиста WSJ пока не стоит
16:06 Суд приговорил 63-летнего москвича к семи годам колонии из-за двух комментариев в ВК
15:47 В Новомосковске полицейские получили ожоги при задержании и выстрелили в подозреваемого
15:21 МТС уберет яйцо из логотипа в рамках масштабного ребрендинга
13:55 На Филиппинах при пожаре на судне погибли 28 пассажиров
13:29 Площадь пожара на рынке в Ставрополье увеличилась до 3500 квадратных метров
10:56 В США во время учений столкнулись два военных вертолета
10:32 Меньше половины семей в РФ имеют сбережения
20:20 Самая крупная российская пивоваренная компания заявила о переходе еще трех своих заводов на «зеленую» энергию
19:50 Губернатор Омской области Александр Бурков отправился в отставку
16:07 Офицер спецназа ГРУ Уткин, Пригожин и глава ветеранской организации Трошев обратились к прокурору Тульской области из-за приговора отцу-одиночке
15:27 Сбившему шестилетнего ребенка и оставившего место аварии депутату присудили исправительные работы
15:00 Спикер Госдумы Володин заявляет о росте социальных пенсий быстрее роста инфляции
14:43 В РЖД попросили Совет Европы снять санкции с компании
14:26 Свидетельницу убийства в наркопритоне Магадана утопили в проруби
20:12 Пенсионер открыл стрельбу в воздух в отделении банка в Москве
20:01 Отца-одиночку из Ефремова Алексея Москалёва приговорили к двум годам колонии
15:42 В Роспотребнадзоре рассказали о незаконных запретах на съемку в магазинах
11:54 Установку умных счётчиков могут включить в платёжки за услуги ЖКХ
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK