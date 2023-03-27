Разработка ученых Пермского Политеха позволит повторно использовать строительные отходы

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Ежегодно на предприятиях, специализирующихся на выпуске изделий из ячеистого бетона, образуется от 5 до 10 тыс. куб. м твердых отходов производства, большая часть которых копится в отвалах или утилизируется в качестве строительного мусора, ухудшая и без того нестабильную экологическую обстановку. Помочь в решении проблемы может исследование ученых Пермского Политеха. Они нашли способ использовать твердые отходы производства ячеистого бетона как вторсырье для строительной индустрии. Исследование выполнено в соответствии с целями программы академического стратегического лидерства «Приоритет 2030».Статья, опубликованная в журнале «Journal of Physics: Conference Series», вносит вклад в обеспечение технологического суверенитета Российской Федерации.На сегодня наиболее популярным стеновым строительным материалом в России является автоклавный газобетон, также известный как ячеистый или газобетон. Он уже занимает более половины рынка штучных стеновых материалов, и его популярность продолжает расти. Получают автоклавный газобетон из смеси песка, цемента, извести, газообразователя и воды. Отформованный и нарезанный на блоки газобетонный массив выдерживают при повышенном давлении и температуре в герметичных установках – автоклавах.При производстве ячеистого бетона образуются твердые отходы и некондиционные изделия, объем которых составляет, в зависимости от используемой технологии, от 1,6% до 15,4% от общего количества выпускаемой продукции. Чтобы не допустить загрязнения окружающей территории, эти отходы необходимо рационально утилизировать или перерабатывать. Ученые Пермского Политеха предложили использовать их вторично в производстве строительных изделий из легкого бетона, таких, как стеновые панели или строительные блоки.— Современные легкие бетоны в основном получают с применением искусственных пористых заполнителей (керамзита, металлургического шлака и проч.) или пористых горных пород (пемзы, вулканического туфа, пористых известняков). Дробленый газобетон значительно дешевле активно применяемого сегодня керамзита. Его использование позволит в разы снизить себестоимость производства легкобетонных смесей,— рассказывает доцент кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение», кандидат технических наук Степан Леонтьев.С помощью серии экспериментов ученым удалось подобрать состав бетонной смеси на основе отходов производства автоклавного газобетона. Ее физико-механические характеристики позволяют использовать смесь в производстве изделий из легкого бетона конструкционно-теплоизоляционного назначения, отвечающих требованиям нормативно-технической документации.Применение дробленого газобетона в качестве заполнителя не только удешевит производство легких бетонов, но и позволит решить проблему переработки и использования некондиционной продукции предприятий строительной индустрии.