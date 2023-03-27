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Судебные приставы взыскали с директора пермской организации уголовный штраф за уклонение от уплаты налогов

10.38 Четверг, 30 марта 2023
Пермский край: новости дня
Под контролем судебных приставов директор ООО «УхтаМонтажАвтоматика» (ООО «УМА») выплатил полмиллиона рублей уголовного штрафа. Пермяк был признан виновным в уклонении от уплаты налогов.

В ходе рассмотрения уголовного дела судом было установлено, что обвиняемый, являясь директором организации, осуществляющей деятельность по производству электромонтажных работ, совершил умышленные действия, направленные на сокрытие денежных средств предприятия, за счет которых должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам.

Ранее налоговыми органами в отношении ООО «УМА» было вынесено 14 решений о взыскании налогов, сборов и страховых взносов на общую сумму более 17,2 млн рублей. С целью обеспечения исполнения обязательств были приостановлены все расходные операции по расчетным счетам ООО «УМА» в банках, выставлены инкассовые поручения на списание и перечисление денежных средств в бюджетную систему РФ.

Достоверно зная о наличии задолженности и о принятых для ее взыскания мерах, руководитель использовал для осуществления деятельности ООО «УМА», а также в своих личных интересах, номинальный счет, открытый в кредитной организации для совершения операций с деньгами, принадлежащими другому юридическому лицу. Таким образом, он умышленно создал ситуацию отсутствия денежных средств на расчетных счетах организации, тем самым выведя денежные средства из-под механизма принудительного взыскания налоговыми органами.

Сокрытыми денежными средствами на общую сумму более 40 млн рублей он распорядился по своему усмотрению, хотя имел реальную возможность погасить задолженность по налогам.

Суд признал гражданина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ, и приговорил к уплате уголовного штрафа в размере 500 тысяч рублей.

Соответствующий исполнительный документ, выданный на основании приговора суда, поступил на исполнение в отдел судебных приставов по Дзержинскому району ГУФССП России по Пермскому краю. Судебный пристав надлежащим образом уведомил должника о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неуплаты уголовного штрафа в установленный законом 60-дневный срок, назначенное ему наказание может быть заменено более строгим видом. Осужденный решил не наживать еще больших проблем с законом и полностью погасил всю сумму штрафа. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости


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